Ecologistas alertan de que Toledo es una de las provincias más afectadas por la contaminación derivada de los incendios

Nube de humo en Almorox (Toledo) por el incendio forestal. - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha alertado de que Toledo es una de las provincias más afectadas por superación de los umbrales de contaminación con motivo de los incendios forestales acaecidos en las últimas fechas, según demuestran los datos de las estaciones de medición en Illescas, Los Yébenes y Toledo.

Según ha informado la organización ecologista en nota de prensa, los numerosos incendios forestales vinculados a la segunda y tercera olas de calor del verano han disparado los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o Cataluña.

En las últimas semanas, en las estaciones de control de la contaminación situadas en torno a los incendios en las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria se están produciendo superaciones de los umbrales diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5 (50 ug/m3), por efecto de las emisiones de la combustión al aire libre de la biomasa forestal.

La peor situación se registra actualmente en las estaciones de control de la contaminación de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, entre Ávila, Madrid y Toledo, donde desde al menos el domingo se están alcanzando unas concentraciones medias diarias de hasta 100 ug/m3 de partículas PM10 y PM2,5. El viernes 24 de julio, el episodio de contaminación afectó a las estaciones de la Sierra Norte (Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra y El Atazar).

Además, y como ya sucediera el verano pasado en El Bierzo, León y Ourense, junto a las altas temperaturas, las emisiones de los incendios han provocado en su entorno una docena de superaciones del umbral horario de información a la población por ozono, establecido por la normativa en 180 ug/m3, repartidas entre las estaciones madrileñas El Atazar y Guadalix de la Sierra; las castellanomanchegas de Illescas, Los Yébenes y Toledo; y la de la ciudad de Soria.

Destaca el caso del área metropolitana de Barcelona, donde el 8 de julio se llegó a superar durante dos horas el umbral horario de alerta por ozono, establecido por la normativa en 240 ug/m3, en la estación de Badalona, precedida de otras cuarenta superaciones del umbral de información en diversas estaciones, episodio influenciado por los incendios de Cataluña.

A los desastrosos efectos ecológicos y sociales de los incendios forestales se suma así el severo impacto sobre la salud de los cientos de miles de personas expuestas a la pésima calidad del aire que en estos días se respira en los territorios próximos. Además de partículas y ozono, la quema de montes está emitiendo grandes cantidades de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se están midiendo en la actualidad, denuncian.

La superación de los umbrales de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar medidas "excepcionales e inmediatas", además de advertir a la población de que se proteja evitando cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre, "única información que en estos días están difundiendo la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, por canales a todas luces insuficientes". "También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio", han expuesto.

"Sin embargo, los gobiernos autonómicos citados carecen de planes de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que debían haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace tres años y medio", denuncian.

Por su lado, afirman que aunque la Generalitat de Catalunya sí dispone de plan, no limitó las emisiones de las grandes industrias y centrales térmicas, depuradoras, gasolineras y trabajos en la vía pública, "incumpliendo su propia normativa". De esta manera, creen que "estas administraciones están vulnerando el derecho a la salud".

Ecologistas en Acción se solidariza con las personas damnificadas por la ola de incendios forestales y exige a las autoridades que "pongan en marcha medidas informativas y de restricción de las emisiones del tráfico y la industria", ante el nuevo episodio de contaminación que previsiblemente acompañará a la cuarta ola de calor del verano, que comienza este miércoles y que este martes por la tarde ya dejó las primeras superaciones del umbral de información a la población del ozono en Madrid, Sevilla y Valencia.