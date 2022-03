Eddy lanza este miércoles el single y videoclip 'Tal vez' realizado con imágenes de archivo de los años 90 de Alcázar

CIUDAD REAL, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eddy, de Alcázar de San Juan, lanza este miércoles el single 'Tal vez', un estreno "muy especial" ya que el videoclip está realizado íntegramente con imágenes de archivo de los años 90 del municipio en las que se ha integrado.

'Tal vez', que formará parte de su primer disco Órbitas, habla de la distancia en la primera lectura y se apoya en lo musical "para llevarte a lugares que no has conocido pero, aun así, te es familiar y ajeno a la vez", según informa en nota de prensa Eddy.

Una vez más, las letras de Eddy sorprenden "por su cotidianidad", ya que en un mundo tan conectado, el adaptar una relación a la distancia es una situación cada vez más normal entre los jóvenes.

Para llevar el sonido a este lugar, donde letra y música conviven "en perfecta armonía", Eddy ha contado con Rome y Álvaro Lucas, miembros de La Juventud; Yago Banet, bajista de Veintiuno; y Carlos Gris, encargado de mezcla y máster.

Entre todos, "funcionando como un equipo", han conseguido igualar la balanza "entre frescura y nostalgia", volviendo a anclar a Eddy en la onda pop underground.

EL VIDEOCLIP, UNA ODA A ALCÁZAR DE SAN JUAN EN LOS 90

Para Eddy la estética es un pilar fundamental del que se encarga en primera persona, montando y dirigiendo sus propios videoclips.

Para 'Tal vez', apoyándose una vez más en la melancolía, ha llevado la vista atrás y ha llegado hasta imágenes de archivo de Alcázar de San Juan, de un momento en el que él ni siquiera había nacido.

"Eran bastante sorprendentes porque lugares importantes, como la plaza del pueblo, calles o parques habían cambiado por completo, y no precisamente a mejor. Me crearon una sensación de nostalgia, de echar de menos algo que ni si quiera llegué a vivir, y pensé que esta canción con esas imágenes podrían funcionar unidas por el mismo concepto. A parte, meterme a mí mismo en esas imágenes de los 90 me hacía gracia y lo hace mucho mejor, como viajar en el tiempo", asegura Eddy.