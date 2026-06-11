Educación abre plazo este viernes para concurrir a los Premios Extraordinarios de Bachillerato

Examen, alumno, PAU - JCCM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado los Premios Extraordinarios de Bachillerato, como reconocimiento del especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las modalidades del Bachillerato en los centros docentes, tanto públicos como privados de la región. El plazo para la presentación de solicitudes será de cinco días hábiles, a contar desde este viernes.

Así consta en la resolución de la consejería que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indican que para concurrir a estos 16 premios es preciso haber cursado y superado, en centros docentes españoles, los dos cursos que conforman cualquiera de las modalidades de Bachillerato, ya sea en régimen presencial o a distancia, haber finalizado estos estudios, en el año académico 2025/2026 y haber obtenido en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos.

PRUEBA

El alumnado que desee optar a un Premio Extraordinario de Bachillerato deberá realizar una prueba que permita verificar el grado de adquisición de las competencias específicas de las materias cursadas.

En dicha prueba se tendrá que elaborar por escrito el comentario crítico de un texto propuesto que podrá ser de tipo histórico. Se deberá responder a varias cuestiones planteadas en relación con el texto.

También tendrán que contestar por escrito a varias cuestiones de carácter sociocultural y/o gramatical, relacionadas con un texto escrito en la Lengua Extranjera cursada por el alumnado en el Bachillerato. Tanto la formulación de las preguntas como las respuestas se efectuarán en el mismo idioma del texto propuesto. Todo el ejercicio se realizará en el idioma correspondiente. No se permitirá el uso del diccionario.

Por último, tendrán que contestar por escrito a cuestiones y/o ejercicios prácticos o el desarrollo de un tema sobre las competencias específicas y saberes básicos de una materia especifica de la modalidad de segundo curso de Bachillerato, elegida por él o ella, de entre las que figuran en la solicitud.

En este ejercicio, se permitirá la utilización del diccionario de latín y griego, así como la calculadora científica no programable. Los aspirantes aportarán todo el material necesario para los ejercicios de diseño y dibujo exceptuando el papel, que lo facilitará el tribunal. Estos materiales serán personales e intransferibles.

En la prueba se valorará, además de la corrección de las respuestas, la calidad de la redacción y de la ortografía, la propiedad y la riqueza del vocabulario empleado, la claridad en la exposición escrita, así como la estructuración y presentación adecuadas del ejercicio