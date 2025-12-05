Educación advierte a CCOO que sólo le consta un caso de intento autolítico, una niña que ya está siendo atendida

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha querido salir al paso de la nota de prensa enviada este jueves por el sindicato CCOO en la que manifestaba su "preocupación" por la detección de al menos 6 intentos autolíticos en lo que va de semana en centros educativos de la provincia de Toledo.

Lo primero que ha querido aclarar el consejero ha sido que no están cuantificados "esos seis casos" de los que habla Comisiones Obreras. "Tenemos conocimiento de un caso, pero que no tiene nada que ver con su condición de alumno-alumna". "Es una situación más familiar y esta niña está atendida desde salud mental y también desde el centro educativo estamos trabajando coordinadamente para extremar aún más si cabe la vigilancia", ha puntualizado Pastor.

Además, ha señalado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se está desarrollando y se ha implementado una estrategia que aborda la salud mental y sobre todo la prevención del suicidio. Tiene diferentes ejes y uno de los cuatro ejes es la atención a la prevención del suicidio en la población juvenil y también de las lesiones autolíticas, ha detallado.

Esta cuestión, ha dicho el responsable de Educación, se viene trabajando también desde la estrategia de bienestar emocional en los centros educativos, al tiempo que ha querido poner el énfasis también en la coordinación que se está teniendo con el servicio de salud, incluso con Bienestar Social y la Consejería de Igualdad, así como "la formación continua que estamos dando a nuestros docentes".

Además, ha querido resaltar el papel que juegan los tutores dentro de las clases, de los grupos y también el coordinador de bienestar infantil y juvenil que existe en todos los centros educativos.

"Es verdad que toda la sociedad tiene que estar atenta entre las alertas que puedan manifestar cualquier ciudadano y, en concreto, los adolescentes. No es una cuestión que debemos desatender, pero sí es cierto que, como digo, tenemos que tomar todas las cautelas y prevenciones en mensajes de este tipo, sobre todo porque los jóvenes captan todos los mensajes y tenemos que estar de su lado".

Finalmente, ha destacado Amador Pastor, desde la Consejería de Educación, junto con el resto de áreas del Gobierno y especialmente la de Sanidad, se está trabajando y abordando estas situaciones y "lo más importante es detectar a tiempo ese riesgo de suicidio o de conductas autolíticas que pueden tener nuestros jóvenes".