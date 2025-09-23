Educación convoca la admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional en régimen presencial

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional ha convocado la admisión a las enseñanzas modulares de Formación Profesional del sistema educativo en régimen presencial, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2025/2026.

Según pubica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en el caso de los módulos profesionales de ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización, que se imparten en Centros Integrados de Formación Profesional, Institutos de Educación Secundaria, Centros de Educación de Personas Adultas (en adelante CEPA) y centros educativos privados concertados, además de oferta de módulos profesionales de ciclos formativos de Grado Básico que se imparten en CEPA en los que se disponga de plazas vacantes, el plazo de solicitud será desde este miércoles, al 1 de octubre, ambos inclusive.

Mientras, para los módulos profesionales incluidos en títulos de Formación Profesional concretada en acuerdos específicos de formación y recualificación de personas trabajadoras entre un centro educativo y una entidad o empresa pública o privada, no se establece plazo de solicitud y durante todo el curso se podrán presentar para su autorización por la Dirección General con competencias en Formación Profesional, acuerdos entre centros educativos y empresas o entidades pública privadas siguiendo lo establecido en el apartado cuarto de esta Resolución

Las solicitudes se formularán según el modelo que estará disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), accesible también desde el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), e irán dirigidas a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la provincia donde radique el centro solicitado.

Se podrán presentar preferentemente, de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

También se podrá hacer de forma presencial, en el Registro de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, así como por cualquiera de los demás medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todas las personas solicitantes deberán tener cumplidos 18 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2025. Excepcionalmente, se permitirá el acceso a esta modalidad a las personas mayores de 16 y menores de 18 años incorporados al mercado laboral y en activo, siempre y cuando se considere que esta modalidad se ajusta mejor a sus características personales.