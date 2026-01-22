Educación apela a aplicar "prácticas restaurativas más allá de las punitivas, tras el incidente de un profesor en Seseña

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una imagen de archivo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha apelado al diálogo y "la aplicación de prácticas restaurativas más allá de las punitivas" tras la agresión de un profesor al director del IES 'Margarita Salas' en Seseña (Toledo).

"Por parte de la Consejería de Educación lamentamos cualquier tipo de conflicto que pueda haber", ha expresado a preguntas de los medios en Fitur.

Se desconocen por parte del departamento que dirige Pastor "las causas que originaron esta reacción por parte de compañeros", que ha incidido en que los servicios de inspección educativa trabajan para esclarecer este incidente.

Tras recordar que hay una declaración ante la Guardia Civil sobre los hechos, ha apelado a que toda la comunidad educativa tiene que trabajar "para restaurar cualquier fricción en la convivencia que pueda haber".

"Afortunadamente son casos aislados. Tenemos 33.663 profesores en Castilla-La Mancha y es noticia como digo el desencuentro entre dos compañeros que ha llegado a esos niveles".

La Consejería se pone a disposición de la comunidad educativa para trabajar con "todos los elementos", mediante el diálogo, con el fin de "aplicar prácticas restaurativas más allá de las punitivas cuando se produzcan cuestiones como esta".