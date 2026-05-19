Elche de la Sierra "late con serrín" en una nueva edición de sus Alfombras con actividades del 4 al 7 de junio

Presentación de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 19 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad serrana de Elche de la Sierra ultima los preparativos para vestirse con sus emblemáticas Alfombras de Serrín en el marco del Corpus Christi, con una gran variedad de actividades que se extenderá del 4 al 7 de junio, como se ha dado a conocer durante la presentación del cartel y de la programación.

La sala de prensa de la Diputación de Albacete ha acogido esta cita con el presidente de la institución, Santiago Cabañero, como anfitrión, dando la bienvenida a la alcaldesa de la localidad y diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, y a la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras del Corpus Christi de Elche de la Sierra, Ana Martínez, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, Cabañero ha reivindicado la importancia y la trascendencia que esta celebración tiene para el conjunto del territorio provincial, convertida en "una de las principales muestras culturales tradicionales que tenemos en nuestra tierra", y ha remarcado su proyección nacional, "como una de las significativas manifestaciones de arte efímero no sólo de la región, sino del país".

Además, el presidente de la Diputación ha felicitado tanto a la asociación como al Ayuntamiento por el trabajo conjunto y concienzudo que vienen realizando para conseguir que las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra sean reconocidas con la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y ha reafirmado el firme compromiso y el sólido respaldo de su Gobierno para seguir avanzando en este camino que cada vez está más cerca de ser una realidad.

UN PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO EN TORNO A LAS ALFOMBRAS

Cabañero también ha puesto el foco en "la paradoja que se da" para conseguir que este arte efímero cuente con una oferta permanente, "para lo que se está trabajando mucho y bien", y ha puesto el foco en dos iniciativas claves, aludiendo a su ya famoso museo, "a pleno rendimiento y uno de los principales atractivos turísticos" con una media de 4.500 a 5.000 visitantes al año; y a un Plan Estratégico de Turismo específico en torno a las Alfombras.

Un proyecto en el que trabajan conjuntamente tanto la Diputación, como el Ayuntamiento y la asociación "para rentabilizar, más si cabe, esta oferta y de la mano de la ciencia y del saber poder ser más atractivos y ofrecer mejores recursos a quienes quieran visitarnos", ha explicado el presidente provincial.

En este sentido, también ha destacado la oferta cultural y turística que rodea a las propias Alfombras de Serrín, con una rica y variada programación de actividades que podrán disfrutar tanto los vecinos y vecinas como los miles de visitantes.

NOVEDADES EN GASTRONOMÍA Y ACCESIBILIDAD

Por su parte, la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, ha comenzado sus palabras agradeciendo el trabajo "continuo, altruista y generoso" que realiza la Asociación de Alfombras y los cerca de 600 alfombristas que participan cada año en esta iniciativa, así como la labor de la concejala de Cultura local, Eva García (presente en el acto), y apoyo de la Diputación.

"En nuestra provincia y, para nosotros, no tenemos ninguna duda, en toda España no hay nada que se nos parezca", ha afirmado Ruiz, avanzando que este año se han incorporado novedades a la programación con la inclusión de una Feria Gastronómica de la mano de Eurotocoques para dar respuesta a la alta demanda que existe y también con el desarrollo de un proyecto de accesibilidad.

También ha profundizado en el Plan de Sostenibilidad que ha apuntado Cabañero, y ha explicado que se viene trabajando desde hace un año con la mirada puesta en generar oportunidades en el territorio, desestacionalizar el flujo de visitantes y dar respuesta a esa afluencia masiva "en un corto periodo de tiempo", con unas 14.000 o 15.000 personas y 65 autobuses de toda España en 2025, "y la previsión es que este año el número va a aumentar, por los niveles de ocupación de la zona".

MÁS DE 6.000 KILOS DE SERRÍN

Además, la alcaldesa ha dado a conocer algunas de las cifras que dan forma a esta celebración: "Más de 6.000 kilos de serrín de colores volverán a tapizar cerca de 2.000 metros cuadrados, 300 tableros distribuidos en 22 peñas alfombristas de adultos, más la peña del Altar Mayor, que este año correrá a cargo de Laura Amores". Unos números a los que ha sumado las alfombras infantiles, "que son la cantera y es nuestro futuro", y cuyo concurso celebra el viernes 5 de junio su décima edición con más de 200 alfombristas.

Ruiz también ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con esta celebración, y ha señalado que se mantendrán los premios de las ediciones anteriores y que se ha incrementado la colaboración económica con las peñas alfombristas "para ayudar también a los costes que tienen, que cada año son más, porque se perfeccionan más y necesitan más elementos", apuntando que ellos y ellas "ponen a disposición de todo el mundo su talento y su generosidad y desde el Consistorio trabajamos para que, al menos, no les cueste dinero".

Y ha concluido refiriéndose al cartel, que es obra de la empresa local Cartel y está protagonizado por un gran corazón: "Dentro de nuestro corazón, todos los elcheños y elcheñas llevamos las Alfombras".

DISFRUTAR DEL 4 AL 7 DE JUNIO

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras del Corpus Christi de Elche de la Sierra, Ana Martínez, ha dado a conocer los detalles de la programación, aludiendo también al simbolismo de un cartel que refleja "la unidad de todo un pueblo alrededor de una tradición que late con serrín" y que "tras la noche más larga, llega el amanecer más bello".

Martínez ha explicado que se ha trabajado con la intención de que esta celebración no se circunscriba a un único día, sino que sean "unos días grandes" que puedan disfrutar vecinos, vecinas, alfombristas y visitantes "desde el inicio, el jueves 4".

Así, la cita contará con su tradicional Feria de Artesanía y las actividades comenzarán el jueves "con un evento bastante especial", del que no ha ofrecido más detalles y que a buen seguro será una grata sorpresa. El viernes tendrá lugar el concurso infantil con la participación de chicos y chicas de 3 a 13 años, y el sábado se ha organizado un concierto histórico de órgano y diferentes actos litúrgicos.

Finalmente, el domingo se celebrará la misa mayor y la tradicional procesión sobre las alfombras, uno de los momentos más emotivos para los niños y niñas que toman la comunión y para todo el municipio, como ha apuntado la presidenta de la asociación, que también ha detallado en qué va a consistir la zona gastronómica y el proyecto de accesibilidad, que va a favorecer que todas las personas puedan disfrutar del gran museo al aire libre que es Elche de la Sierra durante la jornada del domingo por la mañana. Incluye la visita a las Plazas de la Iglesia, del Ayuntamiento y Simón Bolívar, aunque se sigue trabajando para aumentar estas ubicaciones.

Todos los presentes han coincidido en invitar a la ciudadanía a disfrutar de esta experiencia única y "a mancharse las manos de serrín de colores".