La embajadora de Estados Unidos en España pide expresamente a Bruce Springsteen que actúe en Peralejos de las Truchas

GUADALAJARA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha pedido expresamente al cantante Bruce Springsteen que acepte la llamada de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) y acuda a la localidad a dar un concierto.

En un mensaje a través de la cuenta oficial en Twitter de la Embajada de Estado Unidos, Reynoso se dirige a Springsteen para preguntarle qué planes tiene en octubre.

"Voy a hacerte una oferta que no puedes rechazar. El bonito pueblo de Perajelos de las Truchas, en España, te espera. ¿Sabías que eres su hijo adoptivo?", afirma la embajadora.

Le recalca que en Peralejos incluso han hecho un festival en su honor. "De una estadounidense de Nueva York a otro estadounidense de New Jersey, de una pequeña jefa al 'gran boss', por favor, ven a Peralejos en España".

Termina el mensaje dando las gracias a la población "por mostrar tanto amor a la cultura americana y a la música de Bruce". "A ver si le podemos convencer para que venga a España", remata su mensaje.

EL HILO DETONANTE

Julissa Reynoso comparte en su mensaje un hilo de Twitter elaborado por Jesús Báez Alcaide. "Hay un pueblo que tiene un sueño. Y aunque parezca una locura es serio: que el mismísimo Boss les visite. Y es una historia tan llena de ilusión y ternura, que he despertado de mi letargo para la 1ª #pildorilladeverano", inicia su mensaje el autor, que cuenta con más de 60.000 seguidores en la red social.

En este 'tweet', que acumula más de 600 'retweets' y casi 1.500 'Me gusta', Jesús habla de Víctor, el vecino de Peralejos que inició todo, en 1981 según su relato.

"En aquel año un chaval del pueblo que pasó por Madrid volvió a éste con un regalo bajo el brazo: un par de discos de Springsteen. Y como Víctor llevaba el bar del pueblo, pues el Boss se hizo popular en él", explica.

Relata cómo hace 11 años, en un concierto en Madrid, "muchos fans orgullosos llevaban una pancarta del pueblo", una cita musical en la que "sucedió la magia". "Porque Bruce se fijó en ella y preguntó qué era Peralejos".

Bruce Springsteen fue incluso nombrado Hijo Adoptivo de la localidad e inspira un festival anual en el mes de octubre.

"HAY GENTE QUE SE LO CURRA DESDE HACE TIEMPO"

El autor del hilo, Jesús Báez --@HistorietaLa en Twitter--, ha atendido a Europa Press, reconociendo que el impulso a su historia después de que la embajadora la haya compartido le ha pillado de sorpresa.

Aunque ha sido su 'tweet' el que ha terminado por dar impulso al sueño de Peralejos, ha querido recalcar que en el proceso de documentación para poder enarbolar el hilo ha constatado cómo mucha gente del pueblo lleva "currándoselo mucho tiempo".

Personas entre las que ha querido citar al exalcalde Timoteo; al actual, Abel; o Laura Domínguez y las 'Burbutrices', que llevan años peleando por atraer la atención del cantante.

Báez, que dedica su cuenta en Twitter a elaborar hilos con la música y el rock como inspiración y tiene miles de seguidores, ha indicado que escuchó la historia en el programa 'Hoy empieza todo' de Radio 3. "Me quedé flipado con la historia y quise darle un impulsito más, pero no me esperaba que ese impulso llegara a este nivel. Es emocionante", asevera.

Este malagueño, escritor y amante de la música, ha conseguido a través de sus hilos hacerse un hueco en la franja matutina de Radio Nacional de España, donde empezará a colaborar la próxima semana.

Tras coger fama en Twitter gracias al contenido que ofrece, avanza incluso que su próximo libro girará en torno a la música y el rock. En el caso de que su granito de arena sirva para que Bruce recale en Peralejos de las Truchas, asegura que no se perderá la cita.

HERMANADOS CON FREEHOLD

Timoteo Madrid, exalcalde y actual concejal en Peralejos, ha explicado a Europa Press que la corporación local que dirigía consiguió en 2016 entregarle una placa que acreditaba su nombramiento como Hijo Adoptivo, lo cual lograron tras reservar una mesa en el restaurante del hotel Villamagna en el Paseo de la Castellana donde se alojaba el artista, y aguantando pacientemente hasta poder coincidir con el 'Boss'.

En 2019, Peralejos de las Truchas se hermanó con la localidad natal de Springsteen, Freehold; e incluso han promovido desde hace años la candidatura del cantante para ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias.

Tras el mensaje de la embajadora, sería "tremendamente ilusionante" que Springsteen cantara 'The River', uno de sus himnos, a la orilla del río Tajo.