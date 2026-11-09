El empleo turístico supera los 3,2 millones de ocupados en el tercer trimestre, un 5,4% más

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza, a 10 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico alcanzó, en Castilla-La Mancha, los 118.127 trabajadores en el tercer trimestre de 2026, lo que supone el mayor incremento por comunidades autónomas con un 22% más respecto a los datos de un año antes, según ha informado este lunes el Ministerio de Industria y Turismo, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De las comunidades de destino principal, Cataluña registró el mayor crecimiento, un 11,5%, seguida de Comunidad de Madrid, un 8,9%, mientras que Canarias y Andalucía experimentaron descensos. La mayor caída en este trimestre se produce en Ceuta y Melilla, -15,4%.

En cuanto a la distribución territorial, aumentó el número de ocupados en diez de las comunidades autónomas, entre las que se encuentran Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, y descendió en el resto, entre las que se encuentran Andalucía y Canarias.

A nivel nacional, el empleo turístico alcanzó los 3,25 millones de trabajadores en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a los datos de un año antes.

Según estos datos, las actividades vinculadas al turismo registraron 166.204 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 14,2% del empleo total de la economía española.

En este tercer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes donde el descenso fue de -2,6%. El Ministerio ha explicado que este descenso no es atribuible a una caída real del empleo, sino a los cambios introducidos en los CNAE, como ha sucedido en meses anteriores.

En hostelería el incremento fue de un 4,9%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (5,1%), como de los servicios de comidas y bebidas (4,8%).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.801.135, registrando un aumento interanual del 6%. Por su parte, los autónomos en turismo fueron 450.286 y aumentaron un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (82,7%) han aumentado un 8,4% interanualmente, lo que supone la última subida en veintiuna subidas consecutivas. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un aumento del 4,1%.

En este sentido, la tasa de temporalidad en el sector turístico fue del 17,3%, 1,8 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. Este dato compara con la tasa de temporalidad total de la economía española, que se situó en el 15,4%.

En relación con el tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 78,8% del total de asalariados y aumentaron un 7,1%. Los asalariados con jornada laboral a tiempo parcial aumentaron un 2,1% y representaron el 21,2%.