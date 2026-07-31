Empresa de las escuelas infantiles Toledo lamenta incertidumbre para próximo curso y Ayuntamiento garantiza el servicio

Archivo - Escuela infantil. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa encargada hasta la fecha de gestionar las tres escuelas infantiles municipales de Toledo, La Casita de Chocolate, y que presta el servicio hasta el próximo 31 de agosto, ha trasladado que "no existe una decisión definitiva, aprobada y documentada que establezca quién gestionará las escuelas a partir del 1 de septiembre". Por su lado el Consistorio toledano ha garantizado que sea cuál sea la fórmula, el servicio estará garantizado, aunque con un ligero retraso en el inicio formal de las clases.

En una carta dirigida a las familias este mismo viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta empresa ha lamentado desconocer en "qué condiciones jurídicas, económicas y organizativas se iniciará el nuevo curso", aunque han admitido que el Ayuntamiento les ha trasladado su intención de buscar una fórmula jurídica que permita dar continuidad al servicio.

Desde el Ayuntamiento de Toledo han trasladado a esta empresa que la previsión que actualmente se está valorando es dedicar los primeros días de septiembre a la organización del servicio y a la realización de las entrevistas con las familias, posiblemente los días 2, 3 y 4 de septiembre, para que la incorporación de los niños pueda comenzar, de manera orientativa, el 7 de septiembre, fechas que se ratificarán "cuando exista una decisión definitiva" y se disponga de toda la información necesaria.

"En este momento se desconoce todavía: quién gestionará las escuelas; qué proyecto educativo y sistema de trabajo se aplicarán; cuáles serán los horarios y los periodos de adaptación; cómo se organizarán las entrevistas iniciales; qué tipo de cocina y alimentación se ofrecerá; qué material deberán aportar las familias; cuáles serán las formas de pago; los importes de matrícula, material y cuotas mensuales; y qué servicios complementarios estarán disponibles", han expresado desde la empresa.

Sin esta información, para esta empresa, "resulta imposible" planificar y realizar las entrevistas individuales que durante los últimos quince años han organizado entre cada familia y la tutora de los menores, para el inicio de curso.

Es por ello, que han manifestado que "resulta especialmente difícil despedir este curso en medio de tanta incertidumbre". "Después de quince años gestionando estas escuelas, no sabemos todavía si el próximo mes de septiembre será nuevamente La Casita de Chocolate quien abra las puertas y os reciba", han lamentado.

Como viene siendo habitual en este proceso, han tenido una especial mención a "las educadoras, directoras, teacher, pediatra, personal de cocina, limpieza, mantenimiento y todas las profesionales que integran los tres centros no son únicamente una plantilla". "Son equipos construidos durante muchos años con esfuerzo, experiencia, formación, compañerismo y una enorme vocación".

El mayor deseo de esta empresa, "incluso en el supuesto de que La Casita de Chocolate no continúe gestionando las escuelas", es que estas trabajadoras puedan seguir muchos años junto a padres y niños.

RECURSO CONTRA LA ACTUAL LICITACIÓN

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha manifestado que habría un retraso de "un día" respecto al inicio del curso como es habitual, dejando claro que "las trabajadoras son una prioridad en cualquiera de los escenarios". "Todo lo que esté en mi mano siempre va a ser que estén en las mejores condiciones laborales posibles".

Morcillo ha recordado que se inició un nuevo proceso para licitar el servicio, que fue recurrido por La Casita de Chocolate ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, hecho que "paralizó el procedimiento" para poder adjudicarlo a otra nueva empresa.

Tal y como señala el edil del área, la previsión es que hasta "septiembre o incluso octubre" no se vaya a resolver el recurso.

Ante este escenario, al Ayuntamiento se le plantean dos opciones. Si el tribunal le da la razón a la empresa, se "tumba la licitación y habría que sacar una nueva". Y si el tribunal falla a favor del Consistorio, se continuaría con la licitación como estaba.

No es una situación "fácil" de resolver ante estos pormenores juríridicos, ha afirmado el edil.

Ante esta situación, a partir del 1 de septiembre, el Consistorio puede plantear una encomienda temporal de gestión del servicio para que La Casita de Chocolate siga ocupándose del mismo, que lo acometa otra empresa o que las trabajadoras dependan de la Empresa Municipal de la Vivienda.

El Consistorio toledano va a intentar que la primera semana de agosto o la primera quincena como "muy tarde" esta decisión esté tomada.

Ante todo, el equipo de Gobierno quiere transmitir "tranquilidad" a los padres porque en el mes de septiembre podrán llevar a sus hijos a estas tres escuelas infantiles, así como a las trabajadoras, de las que ha señalado, que en septiembre se podrían aplicar las subidas salariales que se firmaron por convenio, aunque es un detalle que aún hay que cerrar.