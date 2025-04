Empresas toledanas se recuperan de forma asimétrica y Fedeto pide un debate para tener independencia energética

Fedeto ve "imposible" cuantificar ahora pérdidas económicas y dice que la incidencia no debió ser muy grave debido a la duración del apagón

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha señalado este martes que las empresas de la capital y la provincia van recuperando su actividad de forma asimétrica tras el apagón de ayer, ha precisado que es muy pronto para valorar pérdidas económicas y ha reclamado un debate de calado para que España tenga independencia energética.

Tras acompañar al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a su visita a la empresa Prilux en el Polígono Industrial de la ciudad, ha señalado que "ser verde está muy bien", pero en España "somos verdes de salón", por lo que ha insistido en tener un "pull energético adecuado" sin dependencia del exterior.

"Cuando nos pasan estas cuestiones nosotros no queremos tener centrales nucleares porque pensamos que son las de hace 30 o 40 años, pero no nos importa comprar --energía-- a Francia o a Marruecos. Esto es paradójico hasta cierto punto", se ha quejado.

Sobre la jornada de apagón, ha remarcado que la recuperación de la actividad de las empresas "fue muy progresiva y muy asimétrica", poniendo como ejemplo que "en Talavera de la Reina a primera hora de la tarde ya empezó a funcionar la energía eléctrica".

Ha señalado que "la industria se vio paralizada, pero aquella que tenía generadores de alguna manera pudo trabajar", aunque lo hizo "al 50%", porque se ignoraba cuánto tiempo podía durar esta situación.

En la logística, dentro de la provincia de Toledo, se realizaron los pedidos de primeras horas y el resto de pedidos a lo largo del día se quedaron sin realizar.

En el comercio y hostelería, "el que no tuviera metálico ayer no pudo comprar prácticamente, excepto en alguna mediana superficie".

PRONTO PARA VALORAR PÉRDIDAS

Según ha explicado el representante de la patronal toledana, "es imposible" en este punto valorar pérdidas económicas, aunque sí afirma que no ha debido ser "una incidencia excesivamente grave porque afortunadamente duró lo que duró".

"Es muy difícil" todavía poder cuantificar las pérdidas reales que hayan podido tener las empresas, porque en la provincia la situación ha afectado de forma muy asimétrica a las mismas.

También ha mencionado que "hay muchas empresas que tenían placas solares que entendían que iban a funcionar" y, ha afirmado, "no sabemos el motivo de por qué no funcionaron". "Sólo funcionaron aquellas que tenían generadores que se alimentan con diesel".

"Es una cuestión más de reorganización e intentar adaptarse a poder recuperar lo que ayer no se pudo hacer y yo creo que el empresariado lo puede hacer de una manera más o menos rápida", ha manifestado Madruga, apostillando que las empresas ya estaban preparadas "para actuar de una manera mucho más rápida en atención de pedidos" ante el inminente Puente de Mayo.

PREOCUPACIÓN SIN ESPECULAR

Le preocupa a Fedeto que esto se vuelva a producir, aunque no quiere echar "leña al fuego ni especular", pero sí considera la patronal toledana que se debe abrir un debate sobre "infraestructuras críticas y el estado en el que se encuentran". "Si tenemos que seguir dependiendo o no de Marruecos, de Francia. No podemos estar a expensas de que tengamos un apagón de estas características".

Sobre la gestión del Gobierno central en la crisis, Madruga quiere "creer" que lo que se dijo "es cierto, correcto", porque no se tiene información. "Hasta ahí tenemos que tener un grado de confianza, entiendo que debe ser absoluto. El tiempo nos dirá qué es lo que pasó y cuándo se supo, porque al empresariado lo que más le puede molestar en este tipo de cuestiones o puede provocar una mayor incidencia es la incertidumbre, que lo que hace es pararte en seco".

En este sentido, ha reclamado "información clara, veraz y en tiempo". "Confiamos de momento, lógicamente, en lo que dijo el presidente del Gobierno, no tenemos criterios para pensar en otra cuestión y estamos esperando que nos digan qué es lo que ha pasado", ha dicho.

PERMISO RETRIBUIDO

Sobre el derecho a los trabajadores para acogerse al permiso retribuido, Madruga ha defendido que "lógicamente el trabajador no va a trabajar no porque no quiera sino porque no puede, y al final es algo que recae siempre sobre la empresa".

"El Estado normalmente suele olvidar que estas cosas son así y nos sigue apretando con otras muchas cuestiones, pero recae sobre la empresa".

La mayor parte de las empresas mandó a sus trabajadores a casa para evitar que tuvieran que coger el coche, obrando "con absoluta responsabilidad". "La pandemia nos enseñó mucho, Filomena nos enseñó mucho y creo que como ya nos estamos acostumbrado lamentablemente a las siete plagas, bueno pues en esta ocasión ya llovía sobre mojado y creo que el comportamiento ha sido muy cívico", ha rematado.