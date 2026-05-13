Encuentran un antiguo artefacto explosivo en los cimientos de una obra en Toledo

Archivo - El artefacto ha sido trasladado a la Academia de Infantería de Toledo para su detonación. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos en Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional (Tedax) han trasladado este miércoles un artefacto explosivo encontrado en los cimientos de una obra en Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, tras localizarse el artefacto, posiblemente un remanente de la Guerra Civil, en una obra en la carretera de Navalpino, sobre las 16.48 horas la Policía Nacional ha solicitado el despliegue de recursos sanitarios en preventivo, trasladándose una UVI al lugar de los hechos.

Posteriormente, los agentes Tedax han trasladado el artefacto a las instalaciones de la Academia de Infantería para proceder a su detonación.