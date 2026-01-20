Encuentran sano y salvo a Miguel Forriol, joven fugado del Hospital de Cuenca este domingo

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven Miguel Forriol, fugado el pasado domingo de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Cuenca, ha sido localizado sano y salvo este lunes por la noche, según ha confirmado Europa Press tras consultar fuentes cercanas a este chico de 20 años.

Según fuentes hospitalarias, el joven llegó de nueva a las dependencias del centro sanitario poco antes de la medianoche.

La Policía Nacional recibió el domingo la denuncia de la fuga de Miguel, que había sido ingresado en el Hospital Universitario en cumplimiento de una orden judicial.

Tras conocerse la desaparición, se activó el protocolo de desapariciones y la policía comenzó la búsqueda del joven con patrullas y coches de incógnito.

Por su parte, la ciudadanía se movilizó en las redes sociales para ayudar a localizarlo e incluso se había organizado una batida este martes que finalmente no será necesaria al haber sido localizado el desaparecido.