El episodio de calidad del aire en Illescas (Toledo) supera el umbral de alerta

Mapa calidad del aire en Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el episodio de Material particulado PM10 iniciado por la superación del umbral de información en Illescas (Toledo), ha superado el umbral de alerta.

Se recomienda que se eviten actividades de duración prolongada al aire libre y que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños permanezcan en lugares interiores.

Se pueden consultar los niveles de partículas en: https://rvcalidadaire.castillalamancha.es/Dest/particulas.htm