El equipo cetrero de Puy du Fou participa en el rescate de un pollo de buitre negro en Bargas

Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 14:23

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de cetreros de Puy du Fou España ha participado en el rescatado de un pollo de buitre negro (Aegypius monachus) que se encontraba deshidratado e incapaz de volar en las inmediaciones de la localidad toledana de Bargas.

Tras recibir el aviso, los profesionales del parque se desplazaron hasta el lugar, donde asistieron al ave y avisaron a las autoridades competentes de la Junta de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, según informa el parque en nota de prensa, el animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, donde permanecerá hasta su recuperación y futura puesta en libertad.

Desde Puy du Fou España han expresado su deseo de una pronta recuperación del ejemplar y han puesto en valor la labor de sus cetreros, que además de participar en los espectáculos del parque desarrollan una tarea fundamental en el cuidado y preservación de la fauna.

