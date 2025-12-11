Equipo de Gobierno en Ciudad Real responde al aviso de Vox de condicionar presupuestos: "No aportan propuestas útiles"

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha valorado este jueves las condiciones planteadas por Vox para apoyar la aprobación de los presupuestos municipales, señalando que "no aportan ninguna idea concreta ni proyecto viable para mejorar la vida de los vecinos".

Arroyo ha lamentado que "las condiciones que ha presentado Vox no aportan ni una sola solución concreta a los retos de Ciudad Real". Según ha señalado, "sus demandas no hablan de empleo, ni de apoyo al comercio, ni de vivienda, ni de impulso económico, ni de mejoras de los servicios públicos, ni de seguridad".

En este sentido, el portavoz ha recordado que entre esas prioridades se encuentran la ampliación del presupuesto del Imppefe, "la cifra más alta desde su creación y el doble de lo que tenía hace 5 años, esencial para la generación de empleo", o el incremento del 3,95% del presupuesto destinado a personas con discapacidad, así como actuaciones en materia de infraestructuras urbanas, conciliación familiar y desarrollo económico. "Ninguna de estas cuestiones aparece en sus planteamientos, que optan por vetos ideológicos ajenos a los problemas cotidianos de la ciudadanía", ha añadido mediante un comunicado del Consistorio.

"En lugar de presentar propuestas constructivas para avanzar", ha destacado el portavoz, "Vox vuelve a abrir debates que poco o nada tienen que ver con los verdaderos problemas de Ciudad Real". "Es evidente que están más pendientes de seguir las directrices marcadas por su sede nacional que de trabajar por iniciativas útiles para nuestra ciudad".

Arroyo ha recordado además que "a esta actitud se suma su escasa implicación en el Ayuntamiento", poniendo como ejemplo que "ni siquiera han sido capaces de abrir el archivo con la ejecución del presupuesto de 2025, documento que ellos mismos solicitaron". "Lo que demuestra su falta de rigor a la hora de analizar el presupuesto. Como siempre llegan mal y tarde", ha apuntado.

El portavoz ha reiterado que el equipo de Gobierno mantiene "un compromiso firme con unos presupuestos centrados en las necesidades reales de Ciudad Real, orientados al crecimiento, a la cohesión social y a la mejora de los servicios públicos".