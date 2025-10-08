Equipo Gobierno Guadalajara dice haber pagago a la empresa que gestiona el centro para mujeres víctimas de violencia

Pide al Gobierno regional asumir el 25% de financiación del Plan Corresponsables que le corresponde

GUADALAJARA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara, tras las críticas surgidas a la gestión del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, ha asegurado haber cumplido puntualmente con los pagos a la empresa y haber realizado los requerimientos oportunos ante las incidencias registradas.

Según informa en nota de prensa, los problemas detectados se deben a cuestiones internas de la empresa adjudicataria, no a retrasos municipales.

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha dicho que el equipo de Gobierno está realizando un seguimiento constante de la gestión del recurso y mantiene una comunicación fluida con la empresa.

De igual modo, asevera que todas las incidencias han sido trasladadas al Instituto de la Mujer, junto con las medidas adoptadas para su resolución.

En cuanto a los suministros, en la última Junta de Gobierno Local se aprobó notificar formalmente a la empresa los impagos detectados y se ha abierto un expediente administrativo. En función del resultado, se exigirá el abono inmediato o se procederá a la detracción de las cantidades correspondientes.

Respecto a las declaraciones del grupo Aike, el concejal de Igualdad asegura que las condiciones de manutención, higiene y seguridad del centro están garantizadas.

"Las incidencias puntuales se atienden con la mayor rapidez posible. El equipo de Gobierno mantiene una comunicación constante también con las trabajadoras del recurso, a través de los técnicos municipales y del coordinador del servicio, para atender cualquier necesidad o incidencia. Todas las decisiones se adoptan con responsabilidad y conforme al procedimiento administrativo", subraya Narro.

"Seguiremos trabajando con compromiso y sensibilidad para garantizar una atención integral y digna a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas", concluye el concejal, quien también recuerda a la consejera de Igualdad, Sara Simón, la necesidad de que el Gobierno regional cumpla con los compromisos adquiridos con el Ministerio en el marco del Plan Corresponsables.

"Debe asumir el 25% de financiación que le corresponde, cuya resolución aún no ha llegado, cuando en años anteriores ya estaba resuelta en junio o julio", ha concluido.