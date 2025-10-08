Junta fuerza una comisión urgente el lunes ante la falta de soluciones en el centro de acogida de mujeres de Guadalajara

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convoca la celebración de una comisión de seguimiento extraordinaria para el próximo lunes, 13 de octubre, ante los problemas detectados en el Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara, gestionado por el Ayuntamiento.

Así lo adelantaba este miércoles en la capital alcarreña la propia consejera de Igualdad, Sara Simón, en una atención a los medios de comunicación en la que ha asegurado que el pasado mes de agosto ya se remitió un escrito al Ayuntamiento de Guadalajara y se mantuvo una reunión en la que se comprometieron a buscar soluciones "que no han llegado".

La convocatoria de la comisión busca "abordar de manera urgente" las irregularidades detectadas y exigir responsabilidades para que el recurso funcione correctamente, añadió la responsable regional. La Consejería ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la gestión del centro, que está financiado íntegramente por el Ejecutivo regional con una subvención de 525.000 euros.

Entre las incidencias señaladas figuran impagos y retrasos en las nóminas del personal, demoras en la entrega de las ayudas económicas destinadas a las usuarias, problemas de mantenimiento del edificio y el impago de suministros básicos como el gasóleo de la calefacción.

"La Consejería está preocupada" por la persistencia de estas anomalías, ha añadido la consejera, que ha subrayado que la Administración regional deriva a dicho centro a las mujeres víctimas y financia íntegramente su funcionamiento, por lo que exige a las entidades gestoras "que se comprometan a que estos centros, a que estos espacios funcionen bien", en referencia al Ayuntamiento de la capital.

Simón ha afirmado que la Junta "pone todos los recursos a disposición, pone todo el dinero a disposición" para garantizar la atención y recuerda que en agosto ya remitió un escrito al Ayuntamiento y mantuvo una reunión en la que este se comprometió a adoptar soluciones. Así, como tras comprobar que las medidas ofrecidas no se han ejecutado, el Gobierno regional ha decidido dar un paso más con la convocatoria de la comisión extraordinaria del lunes.