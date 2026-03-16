Equipo de Gobierno talaverano invertirá 1,2 millones en mejorar las redes de saneamiento de la ciudad

TOLEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha explicado que el equipo de Gobierno invertirá 1.277.881 euros en mejorar las redes de saneamiento.

Así lo ha dado a conocer este lunes en pleno extraordinario donde ha señalado que desde el Consistorio se está trabajando en mejorar las redes de saneamiento y en evitar problemas de inundaciones, con actuaciones "que en este momento" se están estudiando con los técnicos municipales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Todo ello, ha dicho, para ejecutar proyectos como la rehabilitación del antiguo aliviadero ubicado en la Calle Gregorio de los Ríos o la inspección de los colectores de los arroyos, mediante la apertura de ventanas en su trazado que permitan la supervisión y limpieza, en el caso de que sean necesarias durante episodios de lluvias.

Otros proyectos están en licitación como son la sustitución integral del colector de la Calle Carretas por valor de 403.898 euros o la reparación de la compuerta de una de las instalaciones de bombeo de saneamiento del municipio (EBAR) por valor de 589.754 euros y ya está preparado el proyecto y se contempla la partida en los presupuestos de 2026 para sacar a licitación la inspección de arroyo soterrado para grandes colectores y limpieza de zonas afectadas por valor de 284.229 euros.

Por parte, el alcalde ha indicado que desde el equipo de Gobierno se están supervisando las actuaciones que se están llevando a cabo tanto en la zona de Entretorres e Hilanderas como en el resto de la ciudad.

El alcalde ha informado de otras actuaciones que se han ejecutado en la red de saneamiento del municipio, como Calle Comercio, Paseo del Cementerio o Calle Carpinteros, "que han mejorado considerablemente los problemas de inundaciones que estaban teniendo lugar en dichas localizaciones, así como la instalación de diferentes imbornales en decenas de calles de Talavera que han paliado esta problemática".

"Otro de los focos lo tenemos puesto en las redes de abastecimiento, donde se está estudiando la sustitución de varios tramos de tubería de abastecimiento de la red en calles como Justiniano Lopez Brea y Francisco Aguirre, que históricamente presentan muchas quejas por parte de los vecinos", ha concluido.

NO HA HABIDO ATASCOS En otro orden de cosas, ha afirmado que, según informes técnicos emitidos tanto por los técnicos municipales como por la empresa Aqualia, "en ningún caso existe ni han existido atascos en los colectores que pudiera haber provocado la inundación acaecida".

Gregorio ha indicado que en el informe se especifica que se detectaron "arrastres y sedimentos propios de este tipo de episodios extraordinarios", pero la conclusión a la que se llega es que "en ningún caso existe ni han existido atascos que pudiera haber provocado la inundación acaecida".

El alcalde, ha explicado los pasos que se fueron dado en las labores de limpieza una vez finalizadas las lluvias y estabilizada la situación; que incluyeron canalizaciones del agua por el colector general de la margen derecha, con conducción directa a la estación depuradora, a fin de permitir la retirada controlada.

De la misma manera, ha explicado que se actuó prioritariamente en la zona de la Portiña y, posteriormente, se intervino en los arroyos y además se trabajó conjuntamente con ingenieros y topógrafos "para planificar actuaciones estructurales futuras que minimicen el riesgo de repetición de daños".

El alcalde ha dado a conocer que continuaron las inspecciones mediante cámaras en los colectores y el lunes 16 de febrero la Portiña se encontraba prácticamente revisada, y se continuó con la revisión de los arroyos.

A nivel técnico "nos hemos reunido en varias ocasiones con los técnicos municipales y de la concesionaria Aqualia, donde mediante las inspecciones que se han realizado dentro de los aliviaderos y las conducciones a las que se ha podido acceder hasta el momento, se ha comprobado que tanto los dos colectores de la Portiña, el colector de saneamiento y la conducción general que confluyen en dicho punto han funcionado de manera eficiente dentro de todos los condicionantes que han acaecido".

"La red de saneamiento y los colectores del arroyo no han sufrido ningún tipo de atasco, la única casuística que ha ocurrido es que la red de alcantarillado al estar conectada a la conducción del arroyo de la Portiña "no ha tenido fuerza suficiente para poder evacuar el volumen de agua, procedente tanto de las aguas fecales, como las pluviales así como todo el aporte que se estaba realizando del nivel freático".

En resumen, ha indicado el alcalde, "la conducción del arroyo tanto de la Portiña como de los otros dos arroyos canalizados del municipio han ido al cien por cien de su capacidad, por lo que el volumen de evacuación de los diferentes aliviaderos ubicados en distintos puntos de la ciudad han trabajado correctamente".

"FALTA DE AYUDA" DE LA JUNTA

El alcalde ha lamentado la "falta de ayuda y el abandono" que han sufrido los talaveranos de los responsables políticos, como del propio presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en las inundaciones que han afectado a la ciudad en el pasado mes de febrero. "¿Dónde ha estado la Junta", se ha preguntado".

Ha recordado que el 6 de febrero en un acto en la Universidad, al que asistió el propio Page, el alcalde le solicitó ayuda con todos los medios necesarios a su alcance "ante la grave situación que sufría Talavera", dado que él es el jefe de los servicios de emergencias y de todas las consejerías de la Junta.

"Page estuvo a 150 metros de la zona inundada, y no estuvo ni él ni ninguno de los concejales del PSOE que no tuvieron la decencia de pasar por allí. Sin embargo, el presidente autonómico sí fue a Escalona "porque Talavera para ustedes no tenía ninguna importancia, y este pleno es para tapar esa puñalada a mi ciudad".

En sesión plenaria, el alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento ya se ha informado a los vecinos que se está investigando "cómo se hicieron las conducciones, colectores y el desarrollo urbanístico cuando se construyó ese sector, siendo alcalde José Francisco Rivas (1999/2011), dado que bajo su gestión se tramitaron las modificaciones del Plan General y los planes parciales que permitieron la conversión de estas áreas antes inundables en suelo urbano edificable.

Asimismo, Gregorio ha señalado que se comprometió con los vecinos afectados por las inundaciones a llevar a cabo actuaciones a corto, medio y largo plazo "y he cumplido con ellos".

Ha afirmado que "ha dado la cara" en todo momento y ha visitado permanentemente las calles afectadas por las inundaciones, así como el concejal de Servicios Generales, Benedicto García y la de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, entre otros ediles del equipo de Gobierno.

PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE GREGORIO

El Grupo Municipal Socialista de Talavera ha exigido este lunes la dimisión del alcalde, José Julián Gregorio, por sus mentiras sobre las inundaciones.

Así lo ha destacado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, quien ha reprochado en el pleno al alcalde que no haya aportado "ni un solo documento técnico" a pesar de que llevan semanas solicitando informes sobre el estado de los colectores y la red de saneamiento, entre otras cuestiones.

Más concretamente, el Grupo Socialista ha pedido conocer los informes elaborados por el Ayuntamiento en septiembre de 2025, cuando el Gobierno local solicitó ayudas al Ministerio de Política Territorial tras los episodios de inundaciones registradas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

Además, los socialistas critican que Gregorio haya responsabilizado directamente a otros concejales del equipo de Gobierno y ha trasladado su apoyo a los vecinos afectados, muchos de los cuales han asistido al Pleno extraordinario esperando respuestas por parte del alcalde.