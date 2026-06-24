Equipos de bomberos tratan de extinguir el fuego en una chatarrería en Yuncler

El incendio se ha desatado en una chatarrería de Yuncler. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Equipos de bomberos de los parques de Illescas, Toledo y Orgaz trabajan en la extinción de un incendio desatado este miércoles en una chatarrería en el municipio toledano de Yuncler.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 13.55 horas cuando ha comenzado el fuego en las instalaciones situadas en la calle Olivilla.

Además del trabajo de los bomberos, la Policía Local de Yuncler ha informado de que se están tomando medidas preventivas en un punto limpio cercano para evitar que se propague el fuego.

Aunque por el momento no se han registrado personas afectadas ni heridos, se ha desplazado al lugar una ambulancia de soporte vital básico de forma preventiva, así como agentes de la Guardia Civil.