Escalona pide un uso responsable del agua debido a problemas en los embalses de cabecera por la lucha contra el fuego

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado an - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Escalona ha pedido a los vecinos un uso "muy responsable" del agua (evitando llenados de piscina o almacenamiento) debido a los problemas en los embalses de cabecera por la lucha contra el fuego.

Desde hace unas horas, los embalses de cabecera del Alberche han reducido su desembalse desde los 50m3/segundo de hace unos días a apenas 10m3/segundo de media. Todo ello puede ser debido a dos problemas, asegura el Ayuntamiento en un comunicado en redes sociales.

"Conocemos de problemas de suministro energético a los sistemas de bombeo de los pantanos que impide la salida de caudal con potencia. Además es posible que se deba asegurar una lámina suficiente y segura de agua para que las aeronaves que luchan contra el fuego puedan llenar sus depósitos".

Esa es ahora la prioridad que, según asegura el consistorio, "todos debemos entender": la lucha contra el fuego y los problemas que ello conlleva.

"Esa bajada del agua que sale de los pantanos provoca una reducción muy importante del caudal del Alberche que llena nuestros depósitos de suministro de agua en todo el término municipal. Es por ello que, desde esta mañana y en los próximos días puede haber problemas puntuales de presión o que pueda salir menos agua, en cualquier zona".

Para evitarlo en lo máximo posible, y hasta nuevo aviso, piden a los vecinos "sentido común" y "un uso muy responsable" del consumo para garantizar agua suficiente para uso humano y sanitario. "Hemos notado, por ejemplo, una bajada muy importante del agua de los depósitos, entre ayer y hoy, posiblemente por la limpieza de patios debido a las cenizas de ayer".

En estos momentos, piden desde el Ayuntamiento escalonero evitar el llenado de piscinas, el almacenamiento de agua en bañeras o similares, o la limpieza de patios con agua. Y un uso muy responsable para riego, haciéndolo en lo imprescindible.

Todo ello para, según el consistorio, "permitir la recuperación de nuestros depósitos para que entre, al menos, la misma cantidad de agua como la que se usa". Y, a su vez, "todo ello para facilitar el uso del agua para la lucha contra el fuego". Insiste el ayuntamiento en que puede haber problemas puntuales de presión pero "con un uso responsable se evitarán problemas de suministro".