Escalona (Toledo) acoge en su polideportivo a vecinos evacuados de otros municipios por los incendios forestales

Intensa humareda en Almorox por los incendios forestales - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escalona (Toledo) ha acogido en su pabellón polideportivo a más de 80 personas evacuadas de otros municipios por los incendios forestales en Madrid, Ávila y Toledo. Esta localidad toledana sigue la situación "con mucha cautela" y "extraordinaria atención".

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Escalona recuerda que desde ayer por la tarde, el Estado ha decretado también el mando único (nivel 3) en el frente de la provincia de Toledo, por lo que el director operativo del Estado es el que toma las decisiones que tengan que ver, también con Escalona.

Respecto a la calidad del aire, asegura el consistorio que "no hay ninguna decisión oficial" que afecte a Escalona, pero siguen recomendando "fehacientemente" que se haga uso del "sentido común" ante la contaminación del aire que, en función del viento, es variable en su calidad. Los colectivos vulnerables (niños pequeños, ancianos, personas con problemas respiratorios) si es posible que se mantengan en casa, si deben salir que utilicen mascarilla. El resto de la población es recomendable evitar ejercicios físicos intensos.

Apuntan desde el Ayuntamiento escalonero que el mando único ha decidido evacuar todos los pueblos del corazón de la Sierra de San Vicente "por precaución", no sólo por su situación geográfica respecto al incendio iniciado en Burgohondo, sino también por su orografía, estar en una zona montañosa.

"Escalona no se encuentra en esa situación", aclaran desde el consistorio. "Estamos recibiendo evacuados de otros municipios".

Cualquier cambio que supusiera gravedad para Escalona será informado por SMS por las autoridades competentes a través del sistema ES ALERT "con mucha antelación". Funciona aún sin cobertura. Desde el Ayuntamiento piden mantener la tranquilidad y sus móviles encendidos.