El escritor Sergio del Molino visitará el campus de Cuenca este jueves

CUENCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Sergio del Molino visitará el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) el próximo 12 de febrero en un encuentro con el autor organizado por el Área de Cultura de la universidad regional y la Facultad de Comunicación.

La actividad comenzará a las 16.00 horas en el edificio del Vicerrectorado. De acceso abierto a la ciudadanía hasta completar aforo, se requiere inscripción previa en el siguiente enlace, según ha informado la UCLM.

Moderará la conversación Sergio Molina, profesor de Historia en la Facultad de Comunicación e impulsor del coloquio. Entre los temas a tratar, se abordará cómo del Molino concibe el proceso de escritura, tanto de novelas como de piezas periodísticas.

Además, la conversación se centrará en analizar la relevancia que el autor concede al pasado, a la historia y al contexto presente a la hora de estructurar sus novelas.

SOBRE SERGIO DEL MOLINO

Referente en el ensayo, la novela y los artículos periodísticos, Sergio del Molino es una de las firmas con mayor personalidad de la escritura española actual.

Su capacidad para conjugar rigor, agilidad y elocuencia dio como resultado La España Vacía, viaje por un país que nunca fue, una de sus obras más reconocidas.

El periodista exploró la despoblación con referencias al cine, la literatura y su eficacia para perpetuar prejuicios sobre este fenómeno.

Su última publicación, Los Alemanes, recibió el Premio Alfaguara de Novela 2024 y fue catalogado como uno de los 50 mejores libros de 2024, según Babelia.

Del Molino publicará en breve La hija, una obra con tintes de ficción y realidad que, siglos después, da su lugar a la pintora española Rosario Weiss, discípula de Goya.