La escritora Julia de la Fuente lanza una iniciativa solidaria para ayudar a las dos librerías vandalizadas en Cuenca

Robo en la Librería El Principito en Cuenca - LIBRERÍA EL PRINCIPITO

CUENCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) - La escritora conquense Julia de la Fuente ha lanzado una iniciativa solidaria para ayudar a las dos librerías de la capital que han sufrido en la última semana sendos robos: Promesas de Papel y El Principito.

A través de su Instagram, la autora ha anunciado que la recaudación de todos los pedidos que se hagan a través de su página web (https://juliadelafuente.es/) desde este lunes y hasta el 23 de abril, Día del Libro, irá destinada íntegramente a las librerías vandalizadas "con nocturnidad".

Esta opción incluye también la preventa del cómic que De la Fuente lanzará el próximo mes de noviembre.

Para las personas que quieran colaborar desde Cuenca, pueden adquirir directamente cualquiera de los libros de la escritora en Promesas de Papel y El Principito.

Durante la celebración del Día del Libro, en la Plaza de la Hispanidad, la escritora firmará todas las obras que hayan sido adquiridas en estas dos librerías y llevará los regalos con los que suele obsequiar a los compradores que adquieren sus títulos a través de la página web.

Julia de la Fuente ha publicado hasta la fecha un total de siete novelas, la última de ellas, 'Dekot'a, publicada en el sello Titania. Imparte también cursos de escritora y es, junto a su hermana Silvia, una de las promotoras de Books To Lovers, el congreso de literatura romántica que se celebra en el marco de la Feria del Libro Cuenca Lee.