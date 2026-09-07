La Escuela Infantil 'Pequeños Exploradores' de Talavera cuenta con 41 plazas y climatización eficiente

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, inaugura en Talavera de la Reina la Escuela Infantil Pequeños Exploradores' - JCCM

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la Escuela Infantil 'Pequeños Exploradores' de Talavera de la Reina, un nuevo centro público municipal destinado a ampliar la oferta educativa de 0 a 3 años.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que dicha escuela cuenta con 41 plazas distribuidas en tres unidades: ocho para alumnado de 0-1 años, 13 para 1-2 años y 20 para 2-3 años. La demanda ha sido elevada, con más de 80 solicitudes, por lo que se han cubierto todas las plazas ofertadas.

La construcción ha contado con una financiación total de 617.088,81 euros, procedente de fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El nuevo edificio, situado en la calle Comercio, 46 de Talavera de la Reina, tiene aproximadamente 764 metros cuadrados, se desarrolla en una sola planta e incorpora tres aulas adaptadas, sala de usos múltiples y comedor, zona de descanso para bebés, cocina, dependencias administrativas y diferentes espacios de apoyo.

Amador Pastor ha destacado que se ha diseñado con criterios de accesibilidad universal y alta eficiencia energética, incorporando sistemas como aerotermia, aislamiento térmico y climatización eficiente.

La actuación se enmarca en la estrategia regional para incrementar las plazas públicas de Educación Infantil. El consejero ha detallado que ya se ha alcanzado la cifra de 146 escuelas infantiles abiertas y 3.513 plazas ofertadas. En la provincia de Toledo figuran 47 escuelas infantiles abiertas y 1.398 plazas. A ello se suma que, entre 2019 y 2026, la inversión total en centros educativos de Talavera de la Reina asciende a 12,12 millones de euros.

Amador Pastor ha puesto además en valor el importante impulso dado esta última década a los servicios públicos educativos gracias a una batería de medidas que han permitido desarrollarlos en todos sus sentidos.

PROMOVER LA SOCIALIZACIÓN

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha destacado que este tipo de centros educativos para las edades más tempranas pueden considerarse ya "un servicio público", dado que no se trata solo de un "espacio para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar", sino de un ciclo formativo ya asentado para promover la "socialización".

En este marco, Emiliano García-Page ha destacado que el sistema educativo "no es una competencia más", sino que es "lo que realmente puede cambiar las cosas y remover por completo los obstáculos sociales", tal y como ha puntualizado en relación con "un modelo educativo universal, gratuito, accesible". En este sentido, ha razonado que "en España nadie se queda sin prestación educativa por la escasez del bolsillo de sus padres", algo que "no se puede decir en muchos sitios en el mundo".

En paralelo, el jefe del Gobierno regional ha subrayado que en la Comunidad Autónoma "nos tomamos muy en serio el sistema educativo". Prueba de ello es que en la última década "hemos incorporado, ni más ni menos, que 6.310 nuevos docentes" y "este mismo curso, casi 900", lo que supone "un crecimiento que va muy por encima de lo que está creciendo cualquier otro servicio o cualquier otra prestación".

Asimismo, García-Page ha valorado el hecho de "haber doblado la plantilla de profesionales dedicados a la atención especializada para todos los chicos y chicas" que requieren una atención de este tipo, antes de incidir en que "la ciudadanía tiene que valorar a qué van dedicados sus impuestos" ya que "el 90 por ciento de lo que gastamos en Castilla-La Mancha es sanidad, educación y servicios y prestaciones sociales".

"UN ESPACIO SEGURO"

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha apuntado que este nuevo recurso educativo nace con el objetivo de ofrecer a las familias de la ciudad un servicio de atención y educación infantil "de calidad, seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños".

Gregorio ha señalado que la nueva escuela infantil está concebida como "un espacio seguro, acogedor y estimulante" en el que los niños y niñas puedan crecer, aprender y desarrollar todo su potencial desde los primeros años de vida.

En este sentido, ha subrayado la importancia de la educación infantil como "una etapa fundamental en la formación de las personas" y como una herramienta para avanzar hacia "una sociedad más preparada, más igualitaria y con más oportunidades".

Por último, el alcalde ha expresado su deseo de que la Escuela Infantil Municipal 'Pequeños Exploradores' se convierta en "un referente educativo" y en un espacio lleno de aprendizaje, ilusión y experiencias para todos los niños, familias y profesionales que formen parte de esta nueva comunidad educativa.