La escultura 'Adam' de Martina Lasry en el Sefardí de Toledo apela a restituir el equilibrio entre hombres y mujeres

Presentación de la escultura 'Adam' en el Museo Sefardía de Toledo - DELEGACION DEL GOBIERNO

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'Adam' de la artista Martina Lasry (Tánger, 1951) ya luce desde este lunes en el Museo Sefardí de Toledo, representando la unión entre el hombre y la mujer y apelando a restituir la integridad del "Adam original" para así "devolver al mundo" el equilibrio entre ambos.

Se trata de Adam como ser "bisexual" que "luego fue dividido en dos partes con el propósito de crear la entidad masculina y la entidad femenina".

La autora, en declaraciones a los medios en el acto de presentación con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra este lunes, 18 de mayo, ha trasladado la idea de que "el ser humano no puede ser ni uno ni finito y necesita un diálogo para ser completo". "Adam, la tierra, es un único ser y las dos partes no pueden vivir la una sin la otra, ya que de ello depende su supervivencia y su existencia".

Esta obra invita a reflexionar sobre los orígenes y la identidad en la tradición judía, a la vez que consolida el vínculo de la institución con los artistas contemporáneos. La escultura, una pieza en bronce realizada en 1995, representa la unión entre lo masculino y lo femenino en el mundo sefardí.

En la tradición judía, Adam es la primera persona, un cuerpo en el que el hombre y la mujer estaban juntos, sin separación. Por eso en la escultura de la artista, en la letra Dalet, letra masculina, aparece el esbozo de una mujer y en la letra Mem, femenina, aparece el esbozo de un hombre, mientras que la parte trasera presenta una única espalda.

LA AUTORA

Martina Lasry, afincada en Madrid desde su juventud, ha desarrollado una amplia trayectoria artística en la que destacan tanto la pintura como la escultura, disciplina en la que se ha consolidado como una creadora de referencia dentro del ámbito neofigurativo y simbólico.

Su obra se caracteriza por una profunda dimensión espiritual y conceptual, con especial atención a la tradición judía sefardí, la cábala y la reflexión sobre el lenguaje y la creación.

TOLERANCIA Y DIVERSIDAD

De su parte, la directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez, ha puesto en valor la "generosidad" de Lasry con esta donación y ha ensalzado su vínculo "con la tolerancia y la diversidad que caracteriza al mundo sefardí".

Así, Álvarez ha reivindicado "el papel de los museos como herramientas de inclusión y de cultura de paz, donde las comunidades y el público pueden sentirse en crecimiento y en desarrollo".

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha demandado poner la mirada sobre esta escultura para reafirmar la igualdad entre hombres y mujeres, en un contexto en el que la violencia de género es protagonista.

EXPOSICIÓN VIRTUAL

Con motivo del Día Internacional de los Museos, para celebrarlo y reivindicarlo, el Museo Sefardí y el Museo del Greco han colaborado en la organización de la exposición temporal virtual 'Palabras antiguas, diálogos presentes. Del Toledo medieval a hoy'.

Es un proyecto coral realizado conjuntamente con el Museo de Santa Cruz, la Escuela de Traductores (Universidad de Castilla-La Mancha), el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (Fundación de Cultura Islámica) y el Archivo Histórico de la Nobleza, que propone un recorrido a través de la exposición de una selección de piezas de estas instituciones en la ciudad de Toledo.

Además, el Museo del Greco acoge 'Vista y plano del mundo', un mural participativo realizado por la ilustradora Alicia Warhola en el que se recoge el viaje del Greco desde su Creta natal hasta Toledo, ciudad donde pasó el resto de su vida, así como varias de las ciudades que albergan obras del Greco en sus museos. El objetivo de la actividad es fomentar la participación, invitando a los visitantes a indicar su lugar de origen, para significar la capacidad de los museos y del arte se servir como puntos de unión entre culturas y pueblos de todo el mundo.

Por su lado, la directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, ha señalado que los museos "no son instituciones cualquiera sino instituciones muy importantes con una responsabilidad enorme en la sociedad" cada vez más. El lema "uniendo un mundo dividido" es para Tobella un mensaje "pertinente y necesario".

Así ha animado a pasearse por la web de esta exposición virtual y acercarse a los museos, "a conocer piezas que no pueden meterse dentro de una vitrina".