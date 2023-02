España se hermana con Ucrania y homenajea a los caídos tras un año de guerra: "La muerte de tantos no será en balde"

La ministra de defensa, Margarita Robles, en el acto en homenaje a los caídos en la guerra de Ucrania celebrado en la Academia de Infantería de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

España ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano, en el día en que se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, con un acto de homenaje que ha tenido lugar en la Academia de Infantería de Toledo y que ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que España "está y estará siempre" al lado de Ucrania y ha vaticinado que "la muerte de tantos ciudadanos ucranianos no va a ser en balde".

Un sencillo acto al que también han asistido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. De igual modo, también han estado presentes el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat; y el agregado militar de Ucrania en España, Serhii Vtorykh.

Asimismo, han participado la compañía de honores del Regimiento 'Inmemorial del Rey' número 1 y el grupo de 70 militares ucranianos que se encuentra formándose en el Toledo Training Cordination Centre (TTCC), así como la banda y unidad de música de la Academia de Infantería.

El acto solemne ha comenzado con la interpretación de los himnos de Ucrania y España, seguido del toque de marcha 'Mater Mea'. Posteriormente, la ministra y el coronel Vtorykh han depositado una corona de laurel en el monolito a los caídos. La ceremonia ha finalizado con un toque de oración y la retirada de la compañía española y la unidad de música.

Margarita Robles se ha dirigido, una vez concluido el acto, al contingente ucraniano destinado en Toledo para mostrarles "la solidaridad y el cariño" de España hacia su país. "Estáis dando una lección al mundo entero de heroicidad y valor. España se siente orgullosa de apoyar a Ucrania y de estar aquí hoy con vosotros", ha manifestado.

Robles ha asegurado que España ha organizado este homenaje a los caídos ucranianos, tanto civiles como militares, "desde lo más profundo del corazón" para recordar que son víctimas de una "ilegítima e ilegal guerra".

"Vosotros no les olvidaréis nunca, pero nosotros estamos con vosotros acompañándoos en vuestro dolor", ha proseguido la ministra, que ha asegurado que en este conflicto Ucrania tiene "la fuerza de la razón, de los principios y de la búsqueda de la paz".

Al finalizar el homenaje, Robles ha saludado uno por uno a todos los militares ucranianos que están recibiendo formación en la Academia de Infantería. Desde el inicio de la guerra, España ha colaborado en las labores de disuasión y protección del flanco este de la OTAN, así como con el envío de material humanitario, de protección y defensivo.

Además, durante una conversación con la cúpula militar y junto al agregado ucraniano, la ministra ha elogiado muy en particular la labor que de forma discreta están llevando a cabo las Fuerzas Armadas españolas. "A veces el que uno no haga las cosas con ostentación no quiere decir que no se hagan. Y estamos haciendo muchísimo", ha aseverado.