España pierde puntos de felicidad por la vivienda, la precariedad y la inseguridad, según un estudio de la UCLM

Presentación del sexto informe Calidad de Vida y Felicidad Social en Cifras 2025 de la UCLM. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un nuevo retroceso en sus niveles de felicidad, según el sexto informe Calidad de Vida y Felicidad Social en Cifras 2025 elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El indicador general se ha situado este año en 7,17 sobre 10, lo que supone dos décimas menos que en 2024 y medio punto de caída acumulada en los dos últimos ejercicios, un descenso que los investigadores atribuyen al impacto de los precios de la vivienda, la precariedad laboral, la inseguridad y la corrupción, entre otros factores.

Así lo ha explicado Víctor Raúl López Ruiz, coordinador del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, quien ha presentado en Ciudad Real los principales resultados del estudio, basado en 5.087 encuestas verificadas realizadas en toda España a personas mayores de 18 años.

El informe analiza 45 variables relacionadas con el entorno residencial, laboral y familiar de los encuestados y genera un indicador ponderado a partir de cinco ejes: satisfacción vital, situación financiera, seguridad, satisfacción laboral y bienestar personal.

López Ruiz ha apuntado que este año se detectan especialmente problemas vinculados al precio de la vivienda, el aumento de la corrupción percibida y fenómenos como el edadismo digital y la discriminación hacia personas mayores.

Además, el estudio incorpora un análisis específico, elaborado junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la percepción de bienestar y felicidad entre los mayores de 55 años.

El informe muestra también diferencias territoriales. Navarra vuelve a situarse entre las comunidades con mayor nivel de felicidad, junto con La Rioja y otras regiones del norte, mientras que Sevilla, Madrid o Barcelona figuran entre los territorios con peor percepción de calidad de vida.

En el caso de Castilla-La Mancha, la Comunidad se sitúa en la parte alta de la tabla, con un indicador en torno a 7,48, por encima de la media nacional. Entre las provincias castellanomanchegas, Cuenca ocupa este año el primer lugar, seguida muy de cerca por Ciudad Real.

El estudio, que se presenta este año en Ciudad Real, forma parte de una serie de análisis iniciada hace seis años por el Observatorio de Intangibles de la UCLM, con presencia investigadora en distintos campus.

Según López Ruiz, la continuidad del trabajo permite observar una tendencia clara y es que "España está perdiendo bienestar subjetivo en los últimos años y lo está haciendo por factores que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas" como la vivienda, el empleo o la seguridad.

NAVARRA Y LA RIOJA, ARRIBA DE LA TABLA

El informe sitúa a Navarra, La Rioja y Cantabria entre las comunidades con mayores niveles de felicidad y calidad de vida, con puntuaciones destacadas en seguridad, entorno familiar y satisfacción vital. También presentan resultados muy elevados Ceuta y la Comunidad Valenciana.

En este grupo de cabeza se coloca igualmente Castilla-La Mancha, que aparece en la parte alta de la tabla, con indicadores superiores a la media nacional en seguridad, trabajo y calidad de vida ponderada.

En el lado contrario, las cifras más bajas se observan en Cataluña, Madrid y Melilla, territorios que registran peores datos en seguridad, discriminación y percepción general de bienestar, situándose por debajo de la media nacional.

El informe Calidad de Vida y Felicidad Social en Cifras 2025 ha sido realizado por los investigadores de la UCLM Víctor Raúl López Ruiz, Domingo Nevado Peña, José Luis Alfaro Navarro y Nuria Huete Alcocer.

En su presentación han participado, junto a los investigadores, la vicerrectora de Profesorado, María Antonia Herrero; la directora general de Mayores, Alba Rodríguez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Fernando Callejas.

LA JUNTA SE INTERESA POR LA FELICIDAD DE LOS MAYORES

En la presentación del informe también ha participado la directora general de Mayores de la Junta, Alba Rodríguez, quien ha destacado que el Gobierno regional trabaja con el Observatorio de Intangibles dentro de la estrategia contra la soledad no deseada, publicada en 2023, y que ya impulsa más de 28 proyectos específicos, con una inversión de 3,4 millones de euros y presencia en más de 300 municipios.

Las encuestas del estudio ayudan, ha dicho, a detectar dónde se concentran los casos de soledad, su gravedad y qué recursos deben activarse.

Rodríguez ha señalado que los casos muy graves "están siendo intervenidos en un 80%" gracias a la red de servicios sociales y ha remarcado que el presupuesto destinado al bienestar social ha crecido un 57% en diez años, alcanzando casi 1.000 millones de euros en 2026, equivalentes a 2,6 millones diarios de inversión en la calidad de vida de la población castellanomanchega.