España registra 2.026 muertes atribuibles a altas temperaturas en julio, 84 de ellas en C-LM

Archivo - Mujer con calor bebiendo agua sentada en un banco del parque. - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MADRID/TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado 2.026 fallecimientos asociados a las altas temperaturas en el mes de julio --84 de ellas en Castilla-La Mancha-- Se trata de casi el doble (91%) que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 1.060 muertes.

Según las estimaciones de MoMo, supone el segundo mayor dato para julio desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de julio de 2022, cuando se estima que se produjeron 2.217 defunciones atribuibles al calor.

En cuanto al perfil de los fallecidos este último mes, 1.208 fueron mujeres y 817, hombres. La mayoría, 1.944, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.249 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (544) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 262, Comunidad Valenciana (235), País Vasco (140), Castilla y León (130) y Galicia (129).

A estas le siguen Comunidad de Madrid (121), Aragón (109), Castilla-La Mancha (84), Navarra (73), Extremadura (50), Cantabria (50), Murcia (35), Asturias (33), La Rioja (15), Canarias (9), Ceuta (3) y Melilla (3). En Baleares, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 3.158 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.026 estimadas durante julio, hay que sumar las 101 de mayo, contabilizadas a partir del día 22, y las 1.031 de junio.