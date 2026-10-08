Especialista en supervivencia Carlos Vico estará en la Feria de Cuchillería Ibercut en Albacete el próximo fin de semana

Presentación de la Feria de Cuchillería. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición de Ibercut, la Feria de Cuchillería & Knife Show organizada por Aprecu, volverá a situar a Albacete en el centro de la cuchillería nacional e internacional los próximos 17 y 18 de octubre, marcada por el crecimiento de la feria, la presencia de más de 60 expositores y actividades como la participación del especialista en supervivencia Carlos Vico y fundador de SurvivalXtreme.

La presidenta de Aprecu, Mª Pilar Jiménez acompañada de la concejala de Sostenibilidad y Marca Albacete, Rosa González de La Aleja, y el diputado provincial del área Social, José González, han presentado la cita.

Ibercut reunirá nuevamente en el Casino Primitivo, con entrada gratuita, a artesanos, fabricantes, distribuidores y empresas auxiliares vinculadas a un sector que forma parte de la identidad y de la historia de Albacete.

La participación de expositores crece alrededor de un 30% respecto a la edición anterior y supera ya los 60 participantes, con representación de diferentes ámbitos, desde la cuchillería tradicional y artesanal hasta la deportiva y de aventura, la cuchillería de cocina y profesional, los aceros y nuevos materiales, la maquinaria y el equipamiento o las empresas auxiliares, ha informado la organización de la feria, el Ayuntamiento y la Diputación en nota de prensa.

Tras agotarse las plazas destinadas a expositores, Ibercut refuerza también su dimensión internacional, con participantes procedentes de Portugal, Francia, Argentina y Estonia.

La representación nacional viene de la mano de numerosos puntos de España, entre ellos Albacete, Madrid, Barcelona, Navarra, Valencia, Alicante, Asturias, Cádiz, Canarias, Toledo, Girona, Ourense, Tarragona o Almería, entre otros.

CARLOS VICO

Uno de los grandes atractivos de Ibercut 2026 será la participación de Carlos Vico, especialista en supervivencia extrema y fundador de SurvivalXtreme, que ofrecerá una intervención centrada en la supervivencia y el manejo de la mente bajo situaciones de estrés.

Vico trasladará a Ibercut una idea que ha marcado buena parte de su trayectoria: en una situación límite, disponer de conocimientos y herramientas es fundamental, pero la capacidad para mantener el control, gestionar el miedo, pensar con claridad y tomar decisiones bajo presión puede resultar determinante.

Especialista en enfrentarse a entornos extremos, Carlos Vico ha convertido sus experiencias en un método de aprendizaje aplicable mucho más allá de la supervivencia en la naturaleza.

Su presencia permitirá además reforzar en Ibercut la relación entre cuchillería, naturaleza y supervivencia, ámbitos en los que el conocimiento y el manejo responsable de las herramientas de corte tienen una importancia especial.

El taller 'Monta tu propia navaja' ya ha completado todas sus plazas en el taller de modelo tradicional, confirmando "el éxito de una iniciativa que permite a los participantes acercarse de manera directa al oficio cuchillero y conocer el proceso de montaje de una pieza".

AUMENTAR EL ESPACIO

De su lado, el diputado provincial del Área Social, José González, ha destacado que Ibercut llega a esta nueva edición en un momento especialmente significativo para el sector, "después de unos meses en los que las incertidumbres surgidas en torno a posibles cambios normativos han vuelto a evidenciar el profundo vínculo que une a la sociedad albaceteña con su cuchillería".

Y ha aprovechado precisamente ese éxito para plantear una reflexión de futuro: "Si queremos que Ibercut siga creciendo, hay que darle un espacio mayor".

El representante provincial ha subrayado que la capacidad de convocatoria del evento confirma que quienes participan encuentran razones para regresar y que, al mismo tiempo, cada año se incorporan nuevos profesionales interesados en formar parte de él.

Por su parte, la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, ha agradecido el respaldo de la Diputación, el Ayuntamiento y la Institución Ferial de Albacete, subrayando que Ibercut es una iniciativa que trasciende a la propia asociación y que contribuye a proyectar uno de los sectores más representativos de Albacete.

Jiménez ha puesto el foco en el crecimiento de la feria, que este año contará con más de 60 expositores y todas las plazas cubiertas desde hace semanas, con un 80% de participantes habituales y un 20% de nuevas incorporaciones.

La presidenta de Aprecu ha destacado que el encuentro permite mostrar toda la cadena de valor de la cuchillería, desde la artesanía tradicional y la fabricación industrial hasta la cuchillería deportiva, de cocina y profesional, pasando por los aceros, materiales, maquinaria, sistemas de afilado y empresas auxiliares.

Pero, además, ha incidido en el objetivo de que Ibercut sea mucho más que una exposición comercial. "Queremos que quien entre en Ibercut pueda vivir la cuchillería", ha afirmado, defendiendo la importancia de que el público conozca directamente a los artesanos, descubra sus técnicas, se acerque a los materiales y comprenda cuánto trabajo existe detrás de cada pieza.

De su lado, la concejala de Turismo y 'Marca Albacete', Rosa González de la Aleja ha puesto en valor el trabajo que realiza Aprecu "para mantener viva una tradición profundamente vinculada a nuestra historia, que es emblema de la ciudad y un elemento clave de la 'Marca Albacete', pero también para proyectarla hacia el futuro, apostando por la innovación, el diseño, la calidad y la apertura a nuevos mercados".

La concejala ha explicado que "Ibercut representa precisamente esa combinación entre tradición y modernidad que caracteriza a la cuchillería albaceteña, ya que permite mostrar el enorme talento de nuestros artesanos y empresas, pero también generar oportunidades de encuentro, colaboración y negocio entre profesionales, coleccionistas y amantes de este sector".