El espiritismo protagonizará la VII Jornada del Misterio en Talavera de la Reina el próximo 7 de febrero

El espiritismo protagonizará la VII Jornada del Misterio en Talavera de la Reina - AYTO TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado la VII Jornada del Misterio en Talavera de la Reina, un evento organizado desde la Asociación Ocultura Talavera, con un precio único de diez euros, que irán destinados de manera íntegra a la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha (ASEM-CLM), y que se desarrollará el sábado, 7 de febrero, en el Teatro Victoria de Talavera.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa, acompañado por el presidente de la Asociación Ocultura Talavera, Josete Flores y la directora de ASEM CLM, Begoña Martín Bielsa, donde ha destacado que se trata de "una jornada que ha adquirido ya un caché importante en la ciudad".

Por su parte, el presidente de la Asociación Ocultura Talavera, Josete Flores, ha agradecido la implicación y colaboración del OAL de Cultura, al tiempo que ha explicado que esta nueva jornada se centrará en el tema del espiritismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa

Durante su intervención, la directora de ASEM CLM ha agradecido a la Asociación Ocultura ser la beneficiaria de esta jornada, subrayando la importancia de dar visibilidad a las enfermedades neuromusculares y enfermedades raras. "Aplaudimos la iniciativa, sabemos lo difícil que es, y no solo en este evento sino todo lo que hace la Asociación Ocultura Talavera durante todo el año", ha añadido.

La VII Jornada del Misterio comenzará a las 10.30 horas, con la apertura de puertas y presentación. A las 11.00 horas el talaverano Ángel Monterrubio dará inicio a la jornada con una charla sobre los 'Ritos mágicos y agua en Talavera y sus tierras'.

A continuación, a las 12:00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Acordes y acuerdos malditos' de Fátima Alcudia, y a las 13:00 horas será el turno para Juan José Sánchez-Oro y Jesús Ortega con una charla bajo el nombre 'Espíritu, ¿estás ahí?.

Tras la pausa, a las 17:00 horas, Carlos Canales hablará de 'El espíritu de las maquinas' y a las 18:00 horas será el turno de Miguel Pedrero con una charla bajo el título 'Contactos con familiares fallecidos: los casos más sorprendentes'.

Para finalizar, a las 19:30 horas, el equipo del popular programa de radio en Onda Cero, 'El Dragón Invisible', grabará uno de sus programas con invitados especiales.

Podrás adquirir tu entrada con antelación a través de la página web evenbrite.es o de forma física en la Librería de Talavera de la Reina Ocultura.