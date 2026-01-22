Estival Cuenca, finalista en dos categorías de los Iberian Festival Awards

Archivo - Pavana Dingo en el Estival Cuenca. - ESTIVAL - Archivo

CUENCA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estival Cuenca ha quedado finalista en dos categorías de los Iberian Festival Awards, galardones internacionales que reconocen las contribuciones y logros de los organizadores de festivales y los agentes de la industria cultural en 2025.

En concreto, Estival Cuenca ha logrado ser finalista en dos categorías, 'Best Small Festival' (Mejor Festival de Pequeño Formato) y 'Best Pro Event' (Mejor Evento Profesional), gracias en este último caso al Estival Científico 26, el VI Encuentro Internacional de Docentes de Música/XIV Jornadas de Didáctica de la Música y Musicología, ha informado el festival en nota de prensa.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 14 de marzo de 2026 en el Coliseu Micalelense de Ponta Delgada, Azores, Portugal. Para el director de Estival Cuenca, el conquense Marco Antonio de la Ossa, "es ya un premio para un festival como el nuestro estar presente en esta ceremonia llevando el nombre de Cuenca y de Castilla-La Mancha".

"También es muy importante para nosotros sentir la valoración de la industria cultural y agradecer a nuestros patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación, artistas participantes y al público el apoyo que otorgan al festival edición tras edición", ha señalado.

No obstante, los Iberian Festival Awards tienen como objetivo potenciar las relaciones ibéricas, optimizar, hacer crecer y poner en funcionamiento díadas efectivas entre los dos países. Además, en próximos días se darán a conocer los finalistas de las categorías decididas por el jurado.

En este apartado, está nominado en otras nueve categorías: Mejor programa cultural, Mejor estrategia de comunicación y márketing, Mejor recepción, Mejor proveedor, Mejor espacio, Contribución a la sostenibilidad, Contribución a la igualdad, Mejor proveedor y Mejor activación de marca.

ANTERIORES DISTINCIONES

Estival Cuenca obtuvo el Premio a la Iniciativa Cultural y Social de la Fundación Soliss en 2025. También fue finalista en las categorías de Best Small Festival, Best Service Provider y Best Pro Event en los Iberian Fest 25.

Además, obtuvo el octavo puesto en Castilla-La Mancha en el informe 'Lo mejor de la cultura 2024'; de la Fundación Contemporánea . Anteriormente, se alzó con el premio Ciudad de Cuenca a la Iniciativa Cultural 2019 y obtuvo el Tercer Premio Transglobal World Music Chart Festival Awards 2019.