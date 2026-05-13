La estrategia de ciberseguridad de C-LM aumentará su presupuesto en un 27% hasta los 46 millones de euros

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TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La estrategia regional en materia de ciberseguridad en Castilla-La Mancha tendrá "un mayor impulso" con un incremento presupuestario del 27 por ciento, hasta los 46 millones de euros, tal y como ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Durante la inauguración de la Jornada sobre Ciberseguridad 'CiberReg CLM' este miércoles, ha señalado que este esfuerzo presupuestario permite "reforzar" el centro de operaciones de seguridad en la región, que "es el cerebro que vigila, analiza, anticipa los riesgos y coordina las respuestas".

En esta jornada se han entregado reconocimientos dentro de la Cátedra de Ciberseguridad, impulsada por el Gobierno regional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, a siete personas, premiadas por sus trabajos de fin de carrera, de fin de máster o por artículos de investigación en materia de ciberseguridad.

Esta Cátedra actúa de "pepito grillo" para dar cuenta a la Administración de las áreas a mejorar en materia de ciberseguridad. Los participantes en la misma superan los 19.000 y el objetivo es el de llegar a 45.000 personas, ha aventurado el consejero del ramo.

En el ámbito empresarial, Ruiz Molina ha puesto en valor el laboratorio virtual de defensa ante la ciberseguridad en el Centro Regional de Innovación Digital de Talavera de la Reina, y en el ámbito educativo los talleres de alfabetización mediática orientados a un uso responsable y crítico de la tecnología.

En este punto, ha mencionado los 1.400 millones de fondos europeos, siendo Castilla-La Mancha "la tercera comunidad autónoma que más ha avanzado en la gestión" de los mismos.

Además de fondos europeos, la Junta empleará fondos propios a la Agencia de Transformación Digital, con un cuantía de dos millones de euros.

El objetivo de la Administración es "informar de los riesgos en materia de ciberseguridad y proteger y formar a las empresas y a la sociedad en conjunto, concienciando de la necesidad de un uso saludable y responsable de la tecnología e impulsando la formación académica en materia de ciberseguridad" y "la colaboración público-privada", ha remarcado el consejero.