Estudiantes proponen tiempo sin móviles y uso responsable de redes en el Pleno de Aldeas Infantiles en las Cortes C-LM

Foto de familia del pleno infantil celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del acto 'Diputados y diputadas por un día', promovido por Aldeas Infantiles. - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves el acto 'Diputados y diputadas por un día', promovido por Aldeas Infantiles. Un pleno protagonizado por alumnado de cinco centros educativos de la región que han tenido la oportunidad de llevar sus propuestas al Parlamento regional.

Concretamente, los alumnos del CRA Los Olivos de Villapalacios, en la provincia de Albacete; del colegio Maestro Juan de Ávila de Pedro Muñoz, en Ciudad Real; del colegio Hermanos Amorós de Las Mesas, en Cuenca; del colegio Nuestra Señora de Peñahora de Humanes, en Guadalajara, y del colegio Fernando de Alarcón de El Viso de San Juan, en Toledo.

Además, el pleno ha contado con las intervenciones del presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig Pérez; la directora general de Infancia del Gobierno Regional, Inma Tello; la directora general de Inclusión Educativa del Gobierno Regional, María Ángeles Marchante y la vicepresidenta primera del Parlamento Autonómico, Josefina Navarrete.

Tal y como ha indicado el presidente de Aldeas Infantiles España, Pedro Puig Pérez, el tema que ha vehiculado el acto ha sido el uso de las nuevas tecnologías. "Sabemos que la tecnología tiene muchas cosas positivas, pero también tiene riesgos y que algunos, lamentablemente, lo estáis viviendo en vuestros colegios", ha señalado Puig Pérez, destacando "el ciberacoso, el bullying, como es el acceso a contenidos inadecuados, como es la falta de atención cada vez más alarmante que mucha de nuestra infancia y de nuestros jóvenes tienen, y todo eso lo tenemos que abordar".

Por otra parte, ha agradecido el esfuerzo para impulsar esta iniciativa, en la que "han sido alrededor de 8.000" estudiantes "que han estado trabajando el mismo tema con sus profesores y sus profesoras en sus respectivas aulas".

LOS COLEGIOS PLANTEAN EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS

Tras las intervenciones institucionales, ha llegado el turno de cada uno de los centros educativos que han participado, comenzando por el Colegio Rural Agrupado Los Olivos de Villapalacios, representado por la estudiante Julia María Díaz Gómez, que ha señalado que "la convivencia es un valor es algo muy importante, tanto dentro como fuera de las redes sociales".

"En Internet, igual que en la vida real, debemos tratar a las personas con educación, pensar antes de escribir y no hacer daño con nuestras palabras", ha señalado la estudiante de Villapalacios.

Durante su intervención ha señalado que en su centro educativo tuvieron ocasión de celebrar una "jornada de convivencia", en la que tuvieron la oportunidad de aprender "que convivir no es solo estar juntos, sino escucharnos, respetarnos y cuidarnos".

Seguidamente, ha presentado su propuesta de compromiso consistente en la ayuda, el apoyo y evitar las peleas aún cuando "alguien te caiga mal".

Por parte del colegio Juan de Ávila de Pedro Muñoz, la estudiante Clara Hidalgo García ha planteado que es necesario "hablar con educación", así como "aceptar las diferencias, es decir, saber que cada uno es diferente al otro, pero no por eso es más o menos válido que nosotros".

"Este comportamiento ideal para nuestra convivencia también tiene que ser aplicado en las redes sociales", ha asegurado Clara, planteando que "convivir tanto fuera como dentro de las redes nos ayuda a vivir de manera más segura, sin miedos a ser insultada o insultado en las redes sociales".

Para terminar, ha planteado su propuesta de compromiso basado en fomentar valores como la amabilidad, el respeto, la solidaridad y la aceptación "tanto fuera como dentro de las redes, aunque no esté de acuerdo con sus formas de pensar y actuar".

El colegio Hermanos Amorós Fernández, de Las Mesas, Cuenca, ha sido representado por la alumna Alba Olmo Fresneda, quien ha señalado que "los dispositivos digitales están cambiando la forma en la que nos relacionamos". "A veces parece que estamos más pendientes de lo que pasa en TikTok que de lo que ocurre en nuestras propias calles", ha afirmado.

Por este motivo, ha valorado el tiempo que se pasa "con los amigos en persona". "Tenemos que aprender a dejar el dispositivo en el bolsillo", ha reclamado. "La tecnología es un herramienta estupenda para aprender y disfrutar pero no se puede sustituir el valor de un abrazo o de una conversación cara a cara en la plaza", ha añadido en la misma línea.

Así, su propuesta de compromiso ha consistido en "pasar más tiempo con las familias y amigos, y menos con las pantallas", así como "no usar el móvil cuandos se está con otras personas".

Desde el colegio Nuestra Señora de Peñahora, de Humanes, la alumna Naya Martínez Sanz ha defendido que "la convivencia es la base fundamental de toda sociedad". Una convivencia a la que se debe prestar atención en el "mundo digital, ya que la tecnología forma parte de nuestra vida diaria a través de Internet y otros dispositivos".

"No se trata de vivir desconectados, ni de pensar que todo lo digital es malo, sino de aprender a usar la tecnología de manera responsable", ha planteado.

Por este motivo, su propuesta de compromiso ha sido usar "Internet con respeto, no decir cosas malas, no compartir datos personales y avisar a un adulto si algo nos incomoda". Además, como compromiso de convivencia, han propuesto "respetar a los compañeros, escuchar a los demás, no pegar ni insultar, ayudar cuando sea necesario y cuidar el aula".

Finalmente, por parte del colegio Fernando de Alarcón, de El Viso de San Juan, en Toledo, el alumno Said Dahman Matilla, ha defendido los elementos positivos de las tecnologías de la comunicación, señalando que "a través de Internet convivimos con personas de todo el mundo, lo que facilita la comunicación desde cualquier distancia". "Por desgracia", ha señalado sin embargo, "la convivencia no es tan buena como quisiéramos que fuese".

"Hay mucha gente que se esconde detrás de una pantalla, de un ordenador o de un teléfono móvil y le gusta criticar o hacer daño a los demás", ha advertido.

Así, ha presentado como propuestas de compromiso ser "respetuosos con amigos, compañeros y profesores, hablando de forma educada y preocupándose por el bienestar de las personas con las que se convive", así como "evitar enviar mensajes orales o escritos, o incluso dibujos ofensivos que llevan a la sensibilidad de la persona que los recibe".

INTERVENCIONES INSTITUCIONALES

Durante las intervenciones institucionales, Inma Tello ha señalado que las tecnologías de la información "tienen aspectos positivos" pero "tienen riesgos". "Tenemos que, entre los adultos y las chicas y los chicos, aprender todos a utilizar las tecnologías de forma adecuada", ha señalado Tello.

De su lado, María Ángeles Marchante ha felicitado a los "más de cien escolares" que han acudido a las Cortes, poniendo en valor la celebración de un pleno infantil. "Este pleno no solo es una oportunidad única para los niños y las niñas que estáis hoy aquí, es un símbolo poderoso, también de la importancia que damos a la participación y a la educación en valores", ha asegurado.

En cuanto a la vicepresidenta de las Cortes, ha elogiado "el trabajazo que hace Aldeas Infantiles" con "28 años de andaduras, llenando de propuestas los parlamentos de España". En cuanto a los alumnos participantes, les ha recordado que han acudido "a practicar el parlamentarismo", asegurando que "ser diputados y diputadas por un día conlleva una gran responsabilidad".

"Hemos tenido la oportunidad de tomar nota, vamos a tomar buena nota, todos los grupos parlamentarios, seguros que lo asumen, así como también los representantes del Gobierno que están aquí con todos nosotros", ha concluido Navarrete.