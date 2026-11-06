Un estudio de la UCLM constata el elevado grado de bienestar de vida de los jubilados mayores de 60 años de Ciudad Real - UCLM

CIUDAD REAL 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas jubiladas mayores de 60 años de Ciudad Real tienen una concepción elevada de su bienestar general. Valoran su situación familiar y su satisfacción con la vida con 8,32 y 8,24 puntos sobre diez, respectivamente, aunque el 18,3 por ciento de ellas declara haber experimentado soledad no deseada.

Esta es una de las principales conclusiones extraídas del estudio 'Personas jubiladas mayores de 60 años de Ciudad Real: recursos municipales, bienestar percibido y soledad', realizado por el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida perteneciente al Grupo de Investigación de Capital Intelectual de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para el ayuntamiento de la capital manchega, ha informado la institución académica en nota de prensa.

El trabajo, cuyos resultados han presentado este vierners, en la Facultad de Derecho y Empresa de Ciudad Real tres de sus cuatro autores, los investigadores José Luis Alfaro, Víctor Raúl López y Domingo Nevado, acompañados por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el decano del centro anfitrión, Fernando Calleja, ha tenido como objetivo conocer el bienestar del colectivo estudiado, analizar el conocimiento y utilización de los recursos municipales e identificar situaciones de vulnerabilidad para orientar las políticas locales de envejecimiento.

La investigación se realizó a través de 803 cuestionarios válidos de participación voluntaria y anónima, recogidos entre abril y junio de 2026. Incluyó 45 preguntas, análisis descriptivos, comparaciones entre perfiles y dos modelos econométricos para identificar factores asociados a la soledad y la calidad de vida, sin establecer relaciones causales.

Los resultados muestran una elevada satisfacción familiar y una clara demanda de envejecimiento activo: el 58,5 % señala el ocio y tiempo libre como su primera prioridad entre los recursos municipales analizados, seguido del transporte urbano gratuito o bonificado, elegido por el 22,3%.

Además, según el estudio, el 78,5% de las personas encuestadas asegura conocer los servicios municipales y el 53,5% utilizarlos. Esta diferencia, junto con un menor uso en la periferia y las pedanías, aconseja prestar atención a la proximidad, la movilidad y las posibles barreras de acceso.

Del documento también se extrae que en las edades más avanzadas aumenta, además, la importancia de la ayuda a domicilio.

El estudio recoge entre sus conclusiones centrales que "vivir solo no equivale a sentirse solo".

En este sentido, según los investigadores, la prevención de la soledad requiere considerar conjuntamente las relaciones familiares, la salud, la convivencia y circunstancias como la viudedad; y advierten que, aunque los servicios municipales se asocian con una mayor participación comunitaria, el análisis no encuentra que participar más se relacione por sí mismo con una menor experiencia de soledad.

Por ello, el estudio propone complementar las actividades con detección temprana y acompañamiento.

El informe recomienda también impulsar la autonomía digital manteniendo canales presenciales y reforzar la accesibilidad, los espacios verdes, la confianza vecinal y las oportunidades culturales y educativas como dimensiones vinculadas al bienestar.

Junto a Alfaro, López y Nevado, en la elaboración de este estudio también ha participado la profesora Nuria Huete.

Cañizares ha apuntado que estos datos confirman una impresión compartida por los vecinos: "Todos los ciudadrealeños tenemos una percepción de que es una ciudad agradable, que se vive bien, que es una buena ciudad para la familia y para los mayores".

El alcalde ha resaltado la amplitud de la muestra en un colectivo tan concreto: "Aquí hemos tenido 800 en una parcela poblacional muy determinada". Asimismo, ha reconocido la implicación de los mayores: "Hay que agradecer a los mayores que hayan querido participar. Eso también es una buena señal".

Cañizares ha destacado, además, el valor de contar con la universidad en la capital: "La riqueza que supone tener la masa de talento que nos proporciona la universidad es algo realmente impagable". Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM, Fernando Callejas, ha definido la iniciativa como "el paradigma de la colaboración institucional".