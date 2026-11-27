Presentación de un estudio de la UCLM con personas jubiladas. - UCLM

CUENCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del grupo AgeABC, ha realizado una investigación en población jubilada con una conclusión principal: esta etapa de la vida no se planifica y debe hacerse para conseguir una adaptación activa y un bienestar integral.

Los resultados se han recogido en un libro blanco publicado por Ediciones UCLM en formato online y de descarga gratuita que se ha presentado en el campus de Cuenca, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Tras realizar diversos grupos focales con población mayor en las provincias de Cuenca y Toledo, el principal objetivo del estudio se centra en conocer la evidencia de quienes viven esta etapa en la actualidad para incorporar sus voces en la planificación de políticas sociales y sanitarias que sean realmente útiles.

La muestra participante ha señalado que no se siente preparada para afrontar el cambio drástico que supone la jubilación. "Nos pasamos años preparando la incorporación al mercado laboral o diferentes eventos de nuestra vida, pero cuando nos acercamos a la edad de jubilarnos no sabemos nada", ha destacado la coinvestigadora principal (CoIP) del proyecto, Beatriz Rodríguez.

La investigación apunta a una ausencia de programas preparatorios multifactoriales que aborden la realidad socioeconómica de este colectivo.

Pese a que intentan conocer las nuevas oportunidades en su entorno cercano, los medios de comunicación, los recursos empresariales o las instituciones públicas, las personas jubiladas se encuentran con un acceso complicado a la información.

Entre los motivos, apuntan la excesiva burocracia, la falta de oferta o la brecha digital.

Pese a las trabas, la investigadora Mar de Miguel defiende la idea de que "jubilarse no significa dejar de hacer, significa aprender a valorar la nueva oportunidad con el tiempo libre y cómo se quiere vivir esta etapa".

En este sentido, el vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas, ha señalado que "es importante sostener políticas públicas en la evidencia científica y así se demuestra en el programa José Saramago 50 plus de la universidad regional".

Cuevas ha manifestado el éxito de este modelo de envejecimiento activo, un ejemplo de bienestar integral que, además, en este curso ha incorporado el ejercicio físico a su calendario de actividades.

El libro incluye una aproximación inicial al estado actual de la jubilación en España.

Entre las particularidades, se encuentra la incorporación de la generación del baby boom, personas nacidas en la década de 1950 y 1960, además de la feminización de la vejez.

En este sentido, el estudio señala que esta generación de mujeres fue pionera en su incorporación al mercado laboral.

Por lo tanto, la desigualdad salarial se refleja en el cobro de sus pensiones, que suelen ser más reducidas.

Además, la soledad no deseada también les afecta en mayor medida, pues la estadística demuestra que el índice de mortalidad a partir de los ochenta años es mayor en hombres.

En un último apartado, la publicación presenta una guía no solo para quienes se incorporan a esta etapa, sino también para las instituciones que se preocupen por un envejecimiento activo, planificado y ajustado a la demanda de la ciudadanía.

Celia Álvarez Bueno, IP del proyecto, ha destacado la iniciativa, denominada PEPE, espera contar con una segunda etapa para "reforzar esta línea de investigación con nuevos hallazgos en un futuro proyecto PEPA".

El estudio ha contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la presentación del libro, ha intervenido Susana Zomeño, delegada provincial de Bienestar Social en Cuenca.

Por parte de la universidad regional, también han asistido César Sánchez Meléndez, vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, y Blanca Notario Pacheco, delegada del rector para Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario.