Eurocaja oficializa con Ademto su donación de lo recaudado en el partido benéfico preCorpus organizado por Europa Press

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, en la sede de Ademto. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha visitado las oficinas de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto), donde tras conocer el trabajo realizado por todo el equipo el en día a día de los pacientes a los que atiende, ha oficializado la donación, como patrocinador princial, de los 3.800 euros recaudados en el tradicional partido benéfico que la agencia de noticias Europa Press en Castilla-La Mancha organiza en la semana previa a la celebración del Corpus en la ciudad de Toledo.

En su visita, López ha ensalzado el trabajo diario que Ademto realiza con sus usuarios, poniendo en valor la importancia de que las entidades privadas también puedan aportar al desarrollo de este tipo de asociaciones.

"Hoy hemos podido conocer la labor que hacen, un trabajo que es importante poder relatarlo", ha expresado el presidente de Eurocaja, quien ha comprometido el apoyo de su entidad a toda aquella iniciativa en beneficio de la sociedad que pueda surgir de la colaboración con el tejido asociativo.

Ha querido, por último, "felicitar a profesionales y voluntarios por su indispensable labor asistencial y en defensa de los derechos de los pacientes".

ADEMTO AGRADECE LA "CERCANÍA": "HACEMOS MÁS FÁCIL LA VIDA DE LAS PERSONAS"

De parte de Ademto, su presidenta, Pilar Gallego, ha agradecido la aportación de Eurocaja, así como la "cercanía" que siempre ha demostrado con las entidades sociales que trabajan en su entorno.

"Para Ademto es muy importante esa labor. Aquí intentamos dar un servicio multidisciplinar para acercar y mejorar la vida de las personas con esclerosis múltiple y sus familias", ha afirmado.

Además, ha sacado pecho por 30 años de trabajo con pacientes de la provincia de Toledo. "Queremos seguir trabajando, tenemos mucho futuro, queremos hacer un poco más fácil la vida de las personas", ha rematado.

PARTIDO BENÉFICO

La recaudación entregada a Ademto surge del partido de fútbol benéfico organizado por la Agencia Europa Press el pasado mes de junio con motivo de los actos previos al Corpus Christi en Toledo.

Un encuentro protagonizado por cuatro equipos formados por artistas toledanos, periodistas de la ciudad, jefes de comunicación de gabinetes institucionales y políticos de toda la región.

Además, Diputación de Toledo, Ayuntamiento de la ciudad y Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su Dirección General de Deportes, colaboraron en la recaudación, a lo que hay que sumar el grifo de cerveza solidario aportado por Cervezas LA SAGRA y los helados artesanos de mazapán San Telesforo.