Eurocaja Rural aboga por poner la innovación al servicio de las personas: "El factor humano sigue siendo insustituible"

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, - EUROPA PRESS

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha apostado por un modelo que ponga la innovación al servicio de las personas, especialmente a aquellas más vulnerables, para buscar un equilibrio entre la tecnología y el ser humano, en la que la primera sea "una herramienta y no un fin en si mismo".

"En un mundo dominado por algoritmos, tablas y métricas el factor humano sigue siendo insustituible", ha indicado el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, durante la inauguración de una nueva edición del 'Digital Summit' organizado por la Fundación de la entidad, donde ha añadido que "la clave no está en elegir entre medir o intuir, sino en saber combinar ambas cosas".

Tras comenzar su discurso haciendo referencia a la película '2001, Odisea en el espacio' y la inteligencia artificial 'Hall 9.000', Martín ha indicado que no sabe si se llegará ver algo así pero sí que ha dicho que se debe saber "en cada momento" donde están los límites de la IA y "cuál debe ser el equilibrio entre inteligencias humanas y artificiales a la hora de convivir".

Hasta que eso llegue, el director general de Eurocaja Rural ha afirmado que "no hay algoritmo capaz de igualar a una persona" consciente de que si se utiliza bien "puede ayudar a cambiar nuestras vidas".

"Durante muchos años, multitud de empresas han crecido gracias a la intuición, al conocimiento del terreno, al trato directo con los clientes y al olfato que da la experiencia. Esa intuición no la podemos obviar porque sigue siendo muy eficaz para anticiparnos a lo que en determinadas situaciones puede llegar a ocurrir. Pero hoy sabemos que la intuición sola ya no basta", ha argumentado.

Tras destacar el momento "apasionante" y "tremendamente exigente" que se vive en la actualidad en el que el reto no es disponer de datos sino de saber cómo utilizarlos "de forma eficaz", ha apuntado que Eurocaja Rural promueve encuentros como el 'Digital Summi' porque utiliza ya en sus procesos la inteligencia artificial.

"Desde nuestra Fundación creemos firmemente en la transformación digital y que no debe ser únicamente un privilegio de pocos sino una oportunidad real, incluso útil, para ayudar a gestionar las administraciones públicas, a fortalecer el tejido empresarial de nuestros territorios, mejorar la competitividad, generar oportunidades donde se necesitan y potenciar la educación en nuestros colegios e institutos", ha argumentado.

Es en este punto en el que ha enmarcado el 'Digital Summit' como un lugar de encuentro que nace con una "vocación clara" de acompañar a pymes, autónomos, emprendedores, administraciones y público en general, "en uno de los mayores retos de nuestro tiempo: La toma de decisiones en un entorno que cambia a una velocidad de vértigo".

"Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta y a tanta información, a tantos datos y tantas herramientas tecnológicas. Nunca se nos habían presentado tantas opciones. Por ello este Summit quiere ser un espacio tremendamente práctico, inspirador, útil, un lugar donde aprender de enormes expertos, de compartir experiencias y casos reales y llevarnos ideas tremendamente aplicables desde hoy mismo a nuestros negocios".

LOS RETOS DE LA IA PARA LA ADMNISTRACIÓN

En la inauguración de este 'Digital Summit' también ha intervenido el director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, quien ha explicado cómo está abordando la Comunidad Autónoma los retos derivados de la inteligencia artificial.

Después de poner de relieve el valor de la economía del dato, ha apuntado que la diferencia entre las organizaciones, ya sean públicas o privadas, no está en quién tiene la capacidad de consumir más datos. "De lo que se trata aquí es de, poniendo contexto a nuestro negocio, cómo generamos valor para la ciudadanía a través de esos datos transformándolos en conocimiento".

En este punto, ha destacado que Castilla-La Mancha ha creado una oficina de digitalización de procesos en la administración pública con el fin de generar conocimiento experto para analizar cuál es su modelo de procesos, cómo está atendiendo a la ciudadanía y cómo está atendiendo a las empresas.

Así, ha indicado que la Administración regional ya ha analizado 271 procedimientos administrativos de esta forma y ha puesto como ejemplo que ha permitido reducir de 300 a 26 días el proceso entre recibir la solicitud y proceder al pago de la ayuda para coches eléctricos. "Vemos el proceso, analizamos el proceso y mejoramos el proceso".

En base a ello, el director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha ha adelantado que la Junta firmará "dentro de muy poco" con aquel grupo de empresas que sea mejor valorada dentro del proceso de licitación pública, un despliegue masivo de la IA generativa y también del desarrollo agéntico --aquella en la que la intervención humana es mínima--.

Para finalizar y ante el hecho de que la IA desarrolle ahora códigos de una forma mucho más precisa, ha abogado por llevar a cabo, en cualquier sector, una adaptación "de una forma rápida"; a lo que ha unido la importancia de que el despliegue de la inteligencia artificial vaya acompañado de "un nuevo modelo y un nuevo paradigma" en el ámbito de la seguridad y la ciberseguridad.

Así, consciente que es el ser humano quien va a "orquestar" lo relativo a la IA, el director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha ha abogado por definir, seguir y medir una estrategia "donde la intuición la pone el ser humano".

IA, REALIDAD VIRTUAL Y BIOTECNOLOGÍA

La primer ponencia de este 'Digital Summit' de Eurocaja Rural ha corrido a cargo de Macarena Estévez, fundadora de Cirentis, quien ha disertado sobre son los inteligencia artificial, realidad virtual y biotecnología, abogando frente a todos estos avances por medir con intuición como "clave" para "sacar algo bueno", así como por controlar los mismos.

En este punto, esta experta ha afirmado que el control y la dirección de todas estas tecnologías "está en el ser humano" ante el hecho de que se puedan "desbordar".