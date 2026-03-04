Eurocaja Rural abre su 'Empuéblate' en Logroño comprometiendo su trabajo para seguir abriendo sucursales en La Rioja

Arranca el foro 'Empuéblate' de Eurocaja en Logroño - EUROPA PRESS

Víctor Manuel Martín estrena la cita parafraseando a Delibes en 'El pueblo en la cara': "Ser de pueblo es un don de Dios"

LOGROÑO/TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha trasladado su icónico encuentro 'Empuéblate', que este año celebra su quinta edición, a la ciudad de Logroño, dentro de una comunidad autónoma donde ya tiene presencia y donde tiene previsto seguir creciendo.

Un acto en el que el director general de la entidad, Víctor Manuel Martín, ha sido quien se ha hecho cargo del pistoletazo de salida, asegurando desde el atril que Eurocaja "tiene mucho que aportar" en esa región, como es el hecho de "proteger el derecho de que cada uno viva donde quiera".

Ha ofrecido datos, como que desde 2007 se han cerrado la mitad de oficinas, 128 municipios sin sucursal, se concentra el servicio en 48 localidades.

"No es una cifra, es el síntoma de algo más profundo, la pérdida de oportunidades. Eurocaja nación hace más de 60 años con la misión de imulsar el desarrollo económico y social en los territorios donde opera, ayudando a colectivos. No somos un banco, no somos una caja de ahorros, somos una cooperativa de crédito, y nuestra misión es retornar parte de nuestros beneficios en las tierras donde nos encontramos", ha apuntado.

Una entidad que "abre una oficina cada dos semanas" hasta llegar a las 512, de las 193 que había en 2011 cuando él asumió la Dirección General.

Martín ha dicho sobre 'Empuéblate' que se trata de una "herramienta" que se convierte en espacio para compartir "soluciones que funcionan" en el mundo rural. La Rioja, como el resto de España, "merece una red de servicios, unos pueblos con recursos para atraer talento, porque sus jóvenes merecen poder quedarse si quieren".

El director general, que ha abierto su intervención parafraseando al personaje de Isidoro en 'El pueblo en la cara' de Miguel Delibes, ha comprometido el trabajo de Eurocaja rural con la red rural de La Rioja.