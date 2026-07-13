Eurocaja Rural y Recamder sellan un acuerdo para movilizar 60 millones en condiciones ventajosas para sus grupos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la firma del convenio de colaboración entre Eurocaja Rural y la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural Recamder. - JCCM/A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural y la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) han firmado este lunes un convenio con el que se movilizan 60 millones de euros para apoyar proyectos vinculados a Leader y apalancar todos los proyectos desarrollados en el marco de la presente convocatoria.

Entre sus ventajas destaca la posibilidad de anticipar hasta el 90% de las ayudas concedidas por los Grupos de Desarrollo Rural, así como financiar hasta el 70% de la inversión para ejecutar los proyectos mediante préstamos personales o hipotecarios, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, incorpora líneas específicas para atender necesidades de circulante y para financiar la adquisición de maquinaria, vehículos, equipos y mobiliario, pudiendo alcanzar en este último caso hasta el 100% de la factura sin IVA.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, se ha manifestado así tras la firma del convenio de colaboración entre Eurocaja Rural y la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), que ha contado con los presidentes de ambas entidades, Javier López y Jesús Ortega respectivamente a quienes ha agradecido la firma de este convenio "para dar continuidad a muchas iniciativas que pueden surgir en el medio rural para seguir creando actividad socioeconómica". También ha asistido el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.

"Unas condiciones inmejorables" que el consejero ha agradecido porque harán posible ayudar "a estar presentes en el día de los emprendedores de Castilla-La Mancha, en este caso a través de los diferentes grupos".

Asimismo, el convenio pone de manifiesto "el importante papel de Recamder como entidad representativa de los 29 Grupos de Desarrollo Rural de la región" que realiza una labor de coordinación, interlocución y defensa de los intereses del territorio, lo que ha contribuido a impulsar iniciativas que fortalecen el desarrollo rural y facilitan que recursos financieros y oportunidades lleguen a quienes quieren emprender y generar empleo en los pueblos.

La firma de este acuerdo supone un nuevo impulso para el medio rural de Castilla-La Mancha al poner a disposición de los Grupos de Desarrollo Rural y de los promotores de proyectos una línea de financiación de 60 millones de euros destinada a favorecer la puesta en marcha de iniciativas empresariales, la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Este convenio es el resultado de años de trabajo de los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que han demostrado su capacidad para gestionar con eficacia los fondos públicos, dinamizar el territorio y convertir las oportunidades de financiación en proyectos reales, lo que ha hecho "que el sector de la banca ha se haya acercado para facilitar financiación, en este caso con esos 60 millones de euros", ha apuntado Julián Martínez Lizán.

176 MILLONES

Los datos avalan esta realidad ya que en el período de programación 2014-2022, los Grupos de Desarrollo Rural gestionaron 176 millones de euros de fondos públicos que permitieron apoyar más de 6.000 proyectos, movilizar alrededor de 520 millones de euros de inversión y contribuir a la creación y consolidación de unos 12.000 empleos.

Una buena gestión que continua con el actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 con el que los Grupos de Desarrollo Rural disponen de una asignación de 94 millones de euros con los que ya han puesto en marcha 224 convocatorias, "con más de dos tercios de los fondos comprometidos y cerca de un tercio ejecutado y pagado", ha explicado el titular de Agricultura.

Este ritmo "permitirá aprovechar el cien por cien de los fondos, como pasó con el PDR, que es el objetivo final, no desaprovechar ni un céntimo de los fondos europeos".

Esto ha llevado al consejero a "manifestar toda la contundencia para exigir el mantenimiento de las políticas Leader, más allá del PEPAC". "En ese sentido, nuestro objetivo es seguir apoyando a RECAMDER para seguir avanzando en lo que se ha demostrado que genera oportunidades, empleo, actividad socioeconómica y vida en el medio rural".