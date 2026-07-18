Evacúan tres pueblos más por el fuego de La Mierla y se decreta el confinamiento en Hiendelaencina

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas se han sumado a los pueblos desalojados por el fuego declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara), a lo que también se ha decretado el confinamiento de Hiendelaencina.

Tal y como informa en su perfil de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se mantienen las restricciones en el resto de municipios evacuados.

Estas tres localidades harían un total de 15 evacuadas hasta el momento, que se suman a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares.

El incendio llega ya a las 5.500 hectáreas quemadas y "todavía está lejos" de decir que está controlado, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Trabajan en el lugar 25 medios aéreos, 48 medios terrestres y 349 efectivos. Colaboran en la extinción medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y del 112 de la Comunidad de Madrid.