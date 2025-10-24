Ex trabajadora de la clínica de mamografías que cerró en Talavera confirma que se entregaron todos los resultados

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las trabajadoras que prestaban servicio en la clínica talaverana de mamografías y que cerró el pasado mes de mayo ha confirmado que todas las cartas con los resultados de todas las pruebas diagnósticas realizadas a las pacientes fueron entregadas en tiempo y forma.

En declaraciones a la televisión de Castilla-La Mancha recogidas por Europa Press, Prado del Mazo ha aseverado que no resta ninguna de las pruebas por ser enviadas.

Además, ha reparado en que las pruebas semestrales y anuales "que quedaron pendientes en el centro de diagnóstico" se están haciendo el el hospital de la ciudad.