Éxito de la paella solidaria de Ferias en Guadalajara con 5.000 raciones servidas y cuya recaudación irá a Apanag

GUADALAJARA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tradicional paella solidaria organizada por la Diputación Provincial de Guadalajara dentro de las Ferias y Fiestas de la capital y en la que colaboran las peñas ha vuelto a ser un éxito rotundo, superando las 5.000 raciones servidas y con previsión de llegar a las 7.000, lo que consolida este evento como uno de los más multitudinarios de la programación festiva.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha celebrado la gran respuesta de los vecinos, subrayando que se trata de "un éxito de la Diputación Provincial y de los vecinos de Guadalajara" en beneficio, este año, de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara (Apanag).

Vega ha recalcado además el carácter solidario de la cita: "Guadalajara es una provincia solidaria y siempre está dispuesta a colaborar, y eso se demuestra hoy con miles de personas volcadas con una buena causa".

La recaudación de este año se destina íntegramente a Apanag, la Asociación de Padres de Niños con Autismo de Guadalajara, que atraviesa un momento clave para sostener su actividad.

Su presidente, Roberto Inglés, ha destacado que la aportación económica "va a significar terminar el año económicamente viable y poder seguir con nuestros proyectos de centro de día, de colegio y de terapias para nuestros niños".

Según ha explicado, la prioridad será cubrir nóminas del personal y reforzar los nuevos servicios puestos en marcha en julio.

En la organización han participado alrededor de 150 personas, entre personal de la Diputación, de la empresa contratista, más de 30 voluntarios de Apanag y de La Crisis.

"La unión hace la fuerza y aquí se multiplica el resultado en beneficio de los niños que más lo necesitan", ha valorado Inglés.

El crecimiento del evento es tal que incluso el propio contratista ha advertido de que "este sitio se nos queda pequeño", ha señalado Vega a preguntas de los medios de comunicación, reconociendo que si bien es un buen lugar, en próximas ediciones podría plantearse un cambio de ubicación para acoger a un público cada vez más numeroso.

En un ambiente festivo y solidario, la paella volvió a ser una de las principales citas de ferias, un evento al que cada año acuden miles de personas, que solo por el precio de 2 euros no solo comen sino que contribuyen a una buena causa.