Los expertos catalogan de "excelente" el entorno para emprender en Castilla-La Mancha, según recoge el Informe GEM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCOM), la Junta de Comunidades y Globalcaja, a través de su Fundación, han dado a conocer este lunes el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Castilla-La Mancha 2024-2025, donde los expertos catalogan de "excelente" el entorno para emprender en la Comunidad Autónoma.

Durante un acto en el que han estado presentes el rector, José Julián Garde; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; la vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento Ángela González, también codirectora del informe junto al catedrático Juan José Jiménez, y Ángela Triguero, Decana Facultad CC Económicas y Empresariales.

Les acompañaron en la presentación, celebrada en el Campus de Albacete, la directora de Compromiso de Globalcaja, Carla Avilés; el vicerrector de Economía y Planificación, Francisco Sáez, y representantes de diferentes administraciones, facultades de la universidad, alumnos y medios de comunicación.

El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 para crear una red internacional de investigación en el entorno de la Creación de Empresas. Una de sus aportaciones más destacadas es el informe global anual, en el que se proporcionan los indicadores de actividad emprendedora, así como un diagnóstico general de las condiciones para emprender, entre otras muchas informaciones.

Ángela Triguero ha sido la encargada de dar la bienvenida a la facultad, subrayado la importancia de la colaboración entre universidad y tejido empresarial para iniciativas como esta, ha informado Globalcaja en nota de prensa.

Rafael Torres ha manifestado su satisfacción por "estar en la cuna del conocimiento" y junto a un gobierno que quiere trabajar con el sector empresarial, "sabedor de que la unión de ambos redunda en el progreso de los pueblos".

A los alumnos asistentes a la presentación les ha recordado que en breve saldrán al mundo laboral y con posibilidad de crear su propio negocio, avisándoles de que "no hay que tenerle miedo al miedo, sino aunar teoría con la práctica, al término de los estudios universitarios" y hacerlo "con cabeza". "No pierdan nunca la ilusión ni el tiempo", les ha recomendado.

El rector ha cerrado el turno de intervenciones agradeciendo a la Consejería y a la Fundación el apoyo al informe desde su nacimiento, así como al equipo investigador. "Hay que avanzar en la apuesta por el emprendimiento y lo tecnológico, ha explicado, añadiendo que "no hay que vincular emprendimiento solo a la creación de empresas, emprender es una forma de vida, se puede y se debe emprender desde la función pública" y "el miedo no es al fracaso sino la resistencia al cambio".

La vicerrectora ha sido la encargada de presentar el contenido íntegro del informe, en el que mejoran los valores, las actitudes y las intenciones emprendedoras de la población de Castilla-La Mancha. González ha calificado de "excelente" la valoración de los expertos sobre el entorno, con una tasa de emprendimiento que nos sitúa en el quinto lugar y una tasa de emprendimiento potencial que coloca a Castilla-La Mancha en el tercer puesto del país.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ángela González ha explicado que el Informe GEM se sirve de dos encuestas como fuente de información: una llevada a cabo entre la población de 18 a 64 años y otra por expertos en diferentes áreas, para describir contexto, condiciones y factores del entorno ante el emprendimiento. Estos datos se completan con información obtenida por otras fuentes secundarias y el resultado es el indicador definido como Actividad Emprendedora Total (antigua Tasa de Actividad Emprendedora) o TEA, desagregado en cuatro componentes: emprendimiento potencial, emprendimiento naciente, nuevo emprendimiento y empresa consolidada.

El Informe GEM analiza qué actitudes, valores y percepciones de la población condicionan el comportamiento emprendedor para obtener la TEA, además de conocer la opinión de los expertos sobre las condiciones para el emprendimiento en la región. De nuevo, el informe registra un ascenso en el índice TEA en nuestra región, situándose en el 7,2%, un 0,2 más que en el anterior y en coincidencia con la media nacional. Este aumento es debido al crecimiento del grupo de las iniciativas nuevas que está compensando la caída de la tasa de iniciativas nacientes.

Apostar por la tecnología e innovación y superar la aversión cultural al riesgo son dos de los puntos que la vicerrectora ha destacado como importantes para promover el emprendimiento en nuestra región. Nuestra región vive una evolución positiva del entorno emprendedor que, enfrentando desafíos como el miedo al fracaso y la necesidad de fortalecer la educación emprendedora en la etapa escolar, continúa consolidando su posición por encima de la media nacional en indicadores clave.

En lo tocante a motivación para emprender, la principal sigue siendo ganarse la vida por escasez de trabajo, un 39,2%, dato que se reduce notablemente con respecto al año anterior (58,8%) y está muy por debajo de la media española (52,4%). Por primera vez el tramo de 18 a 24 años sube hasta el 9,7, lo que indica es que el emprendimiento está movido por los jóvenes, que tienen otra mentalidad y menos aversión al riesgo.

Sobre la educación, la población con estudios primarios tiene mayor motivación para emprender (40,5%) frente a quienes realmente crean la empresa. Por sectores, y siguiendo la línea del informe previo, acumula un mayor porcentaje el sector orientado al consumo, aunque desciende con respecto al año anterior, con un 42% frente al 47,7%.

Respecto al grado de innovación en las iniciativas, el informe refleja que las iniciativas innovadoras en fase emprendedora reciente concentran el 35,2%, así como el 39,4% en proceso y producto. La mayoría de las iniciativas emprendedoras cuentan con menos de cinco empleados y son las mujeres las que lideran más iniciativas con empleados, especialmente en la fase temprana.

En cuanto a la fuente de financiación de los negocios de emprendedores es mayoritariamente la de ahorros personales, con un capital inicial medio de 24 mil euros y de los que la mitad de no supera los 9.000 euros.

BRECHA DE GÉNERO EN EMPRENDIMIENTO

Precisamente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha detenido a valorar el hecho de que la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) ha crecido de manera notable en las mujeres en Castilla-La Mancha cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, la tasa que recoge el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

Durante su intervención, Patricia Franco ha destacado el crecimiento de la TEA en la región, que ha crecido hasta el 7,2 y se mantiene alineada con la media nacional, "con un fuerte crecimiento en la Tasa de Actividad Emprendedora en las mujeres, donde aumenta en 1,8 puntos", cifras que "ponen en un modelo mucho más equilibrado", ha indicado.

Ha destacado también que el emprendimiento en la región "se hace desde una mirada mucho más nítida hacia la sostenibilidad, especialmente en nuestras zonas más rurales, lo que consigue que tengamos una mayor cohesión social y económica en nuestro territorio", y ha incidido en aspectos a reforzar por parte del ecosistema emprendedor en la región, como la incorporación de las nuevas tecnologías o la consecución de una mayor capacidad de internacionalización.

"Los datos de este Informe nos ayudan a trazar medidas a la hora de diseñar e implementar nuevas estrategias de apoyo al emprendimiento, que está recogido en ese Pacto Horizonte 2030 que el día 18 firmará el presidente Page con los agentes sociales, y estará presente también en la nueva Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, que pone su mirada también en el año 2030 y que contará con un presupuesto inicial de 100 millones de euros", ha finalizado.