Expertos europeos trabajan en Ciudad Real las normas que guiarán el futuro de los datos, la IA y la nube

Sexta reunión plenaria del comité europeo 'CEN/CLC JTC'. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real ha acogido este miércoles la inauguración de la sexta reunión plenaria del comité europeo 'CEN/CLC JTC'.

Una cita que sirve de punto de encuentro europeo para abordar uno de los grandes retos tecnológicos de los próximos años, la gestión del dato y la creación de un lenguaje común que permita compartir información entre administraciones, empresas, universidades y ciudadanía de forma segura, ética y eficaz.

La inauguración del foro ha corrido a cargo del vicerrector de Universidad Digital de la UCLM, Ismael García; el director del Dato de la Junta de Comunidades, Christian Cobas; la directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de UNE, Mónica Sanzo; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

En este foro, expertos de distintos países trabajan para fijar criterios comunes en gestión y espacios de datos, nube y edge, con el objetivo de sentar las bases técnicas de futuras políticas públicas en esta materia.

El vicerrector de Universidad Digital ha destacado el papel de la Universidad de Castilla-La Mancha como institución comprometida con el dato en sus tres grandes misiones, la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.

En este sentido, ha subrayado que el dato es ya un bien estratégico para la universidad y para el conjunto de la sociedad.

García ha puesto como ejemplo el trabajo del grupo de investigación 'Alarcos', organizador del encuentro, por su trayectoria en gobierno, gestión y calidad del dato, su participación en proyectos europeos, nacionales e internacionales y su contribución a la elaboración de guías y normas UNE en este ámbito.

El vicerrector ha defendido además que la irrupción de la inteligencia artificial en las universidades hace todavía más necesaria una buena gobernanza de la información.

Según ha señalado, "si no hay gobierno del dato no hay IA fiable", ya que los modelos de inteligencia artificial necesitan alimentarse de datos de calidad, trazables y correctamente gestionados para poder ofrecer resultados fiables y un uso responsable desde el punto de vista ético.

También ha explicado que la UCLM coordina un grupo de trabajo sobre gobierno del dato e inteligencia artificial dentro de la sectorial de digitalización de la CRUE, desde el que se está elaborando un modelo de política de gobierno del dato para ponerlo a disposición del sistema universitario español.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, Christian Cobas, ha señalado que la normalización puede parecer una cuestión técnica, pero resulta esencial para establecer "las reglas del juego" que permitirán que los datos puedan viajar dentro y fuera de la administración y ser comprendidos por todas las instituciones que los gestionen.

Cobas ha recordado que la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha es un órgano de reciente creación y ha defendido su carácter singular, al reunir competencias en privacidad, protección de datos, gobierno del dato y estadística pública. Según ha indicado, esta configuración sitúa el dato como denominador común de la acción administrativa.

El director del Dato ha vinculado esta estrategia con el Plan Estratégico del Dato presentado hace aproximadamente un mes, dotado con hasta 11 millones de euros para los próximos cinco años. Un plan que se articula en cuatro ejes, cultura del dato, transformación estratégica, excelencia y cumplimiento, e innovación.

Cobas ha insistido en que el objetivo es utilizar los datos de forma ética, responsable y segura, con beneficios directos para la ciudadanía. Entre los ejemplos ha citado la posibilidad de agilizar servicios, diseñar prestaciones más proactivas o avanzar en ámbitos como la salud, la agricultura 4.0 y la mejora de los servicios en el medio rural.

SENTAR LAS BASES

Por su parte, la directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de UNE ha explicado que este comité europeo de normalización servirá para sentar las bases de las normas que desarrollarán las políticas públicas europeas y nacionales en materia de espacios de datos.

En la práctica, ha señalado, se trata de establecer el lenguaje común que utilizarán todos los actores de la cadena de valor del dato.

La representante de UNE ha indicado además que el comité es de reciente creación y está vinculado al desarrollo de los reglamentos europeos sobre datos.

También ha resaltado el papel de los expertos españoles, que han sido pioneros en poner sobre la mesa los primeros estándares y desarrollos tecnológicos que servirán de base para futuras normas y especificaciones técnicas en el ámbito europeo.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado la importancia de que la ciudad acoja un encuentro de referencia internacional en torno a la normalización del dato, un ámbito que, según ha señalado, tendrá un impacto directo en el desarrollo de administraciones más seguras, cercanas y orientadas a prestar un mejor servicio a la ciudadanía.