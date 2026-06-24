Expertos niegan crisis en la OTAN, defienden una "profunda revisión" y abogan por que Europa se quede con voz autorizada

Archivo - Sede de la OTAN en Bruselas - ZHENG HUANSONG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios expertos han disertado este miércoles en Toledo sobre la OTAN y su futuro rechazando que la Alianza Atlántica pueda estar en crisis tras los últimos acontecimientos de la política internacional, para defender que lo que está es "en profunda revisión" y abogar por que Europa se mantenga en la alianza y tenga en la misma una voz autorizada.

Así se ha escuchado durante su intervención en la mesa redonda 'La OTAN setenta y siete años y un día' del XXXVIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa 'Aliados y amenazas', en la que han participado la directora de Política de Seguridad de la OTAN, Carmen Romero; la vicepresidenta del Real Instituto Elcano y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Víctor Bados.

La directora de la Política de Seguridad de la OTAN ha rechazado la idea de que la OTAN esté en crisis, asegurando que lo que está es en un proceso de "profunda revisión", para asegurar que "sigue, y como tal no está cuestionada". "Estamos en el entorno más difícil y complicado que hemos tenido en décadas, con Rusia intentando romper el orden internacional y la OTAN sigue siendo esencial", ha defendido.

No obstante, lo que ha reconocido que está en duda es el modelo de dependencia por parte de EEUU, que ha dejado claro que quiere una OTAN 3.0 y que no va a seguir costeando la defensa de Europa y Canadá. "No es una crisis, es una profunda transformación de la Alianza hacia una OTAN más europea", ha dicho.

Ha considerado que hay tres pilares que están facilitando esta transformación de la OTAN, siendo el primero el de adaptarse a la nueva situación. Así, ha afirmado que desde dentro de la Alianza esto se ve como un reequilibrio estratégico que está teniendo lugar "paso a paso y está avanzando" con una Europa más fuerte y un incremento en la inversión en defensa de un 20 por ciento.

Como segundo pilar ha incluido "el adelgazamiento" de EEUU dentro de la OTAN. "Va en serio porque las amenazas para nuestra seguridad son más y más complejas y EEUU ya ha dicho que no puede seguir costeando como lo estaba haciendo, pero lo mas positivo es que Canadá y Europa han entendido que hay que invertir más en la seguridad del continente porque va en su interés".

Finalmente, como tercer pilar, ha considerado que el que haya divisiones dentro de la OTAN no es "nada nuevo", para afirmar que a lo largo de la historia la Alianza "siempre" ha conseguido superar las diferencias. "Cuando hablamos de seguridad colectiva todos los países miembro se centran en lo que los une y dejan sus diferencias nacionales a un lado".

"La OTAN se esta adaptando de nuevo y pese al gran ruido externo sigue centrada en preservar la paz y garantizar la protección de las personas que viven en los países miembro y lo hace adoptando de nuevo su mayor activo: una estructura política y una estructura militar".

CÓMO SE VA A DEFENDER EUROPA

De su lado, la vicepresidenta del Real Instituto Elcano y exministra de Defensa ha explicado que tras la posición establecida por la actual administración de EEUU "todo el mundo se ha echado a temblar" por si decide abandonar la OTAN, surgiendo así la idea de cómo se va a defender Europa ante esta tesitura.

"Aparece el 'mea culpa' y la idea de que nos tenemos que defender, apareciendo un concepto que se llevaba ya tiempo hablando como es la autonomía estratégica. Pero nosotros no estamos preparados para defendernos solos", ha dicho Cospedal, para afirmar que el ejército europeo "no es una realidad" y que no cree que sea bueno "de ninguna manera".

Es por ello por lo que ha rechazado todo lo que tenga que ver con la desunión dentro de la OTAN, poniendo como ejemplo lo que ha pasado con el Brexit y afirmando que "todo lo que va dedicado a la desunión casi siempre al que perjudica es al que se separa".

Así, tras mostrarse optimista y considerar que EEUU no va a dar el portazo "porque no les interesa a ellos ni nos interesa a los europeos", ha rechazado y considerado un "error" plantear en Europa una política frente a la OTAN para abogar por una política europea de defensa dentro de la OTAN.

Para Cospedal, lo que debe ser capaz de conseguir Europa dentro de la OTAN es tener una voz autorizada con el fin de poder definir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades y qué es lo que va a aportar. "Pero si no tenemos una voz autorizada porque no nos la hemos ganado va a ser muy difícil".

"Nos tenemos que centrar en lo que es posible y lo que es bueno para Europa y para España sin hacernos trampas en el solitario y haciendo un discurso realista", ha rematado la exministra de Defensa.

DESAFÍOS ACTUALES DE LA OTAN

De su lado, el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Víctor Bados, ha centrado su intervención en los desafíos actuales de la OTAN --la "versión 3.0", como la ha calificado--, desde su reinvención en el año 1989, cuando se convirtió en "más liberal, más institucionalizada, más cooperativa y más constructiva".

Consciente de que los desafíos presentan "un lado positivo siempre, de oportunidad", ha situado en primer lugar a Rusia. "Rusia es la amenaza, no China", y ahora estamos jugando "con fuego" porque "estamos ayudando a Ucrania" y hay que ver "hasta dónde ayudamos a Ucrania sin provocar, y ese equilibrio es complicado si Rusia se sale con la suya".

La cohesión es otro de esos desafíos que ha citado Bados, que ha señalado que "nuestro gran aliado siempre será EEUU". "Habrá ruido, dejará de haber ruido, pero esta es la realidad".

El gasto en defensa también "hay que cumplirlo", ha mencionado, convencido de que "no hay ningún país del mundo que sin seguridad tenga desarrollo, prosperidad y derechos".

En cuarto lugar ha situado a China, un desafío que "no es una amenaza" y de hecho, en los documentos de la OTAN se le cita "como competidor, en todos los órdenes", y en quinto puesto ha situación la necesidad de alineación en el seno de la OTAN, y entre sus 142 países, ya que "muchas veces presentan una doble moral".

La versión 3.0 de la OTAN también presenta un "escenario mucho más complejo", ha destacado el general, que se ha referido en este punto a la desinformación, los sabotajes y "un escenario panoplia de lo gris".

Finalmente, el desafío que España tiene como miembro de la OTAN es, a su juicio, la región del Sahel y la relación de Rusia con esta, un flanco sur "al que apelamos permanentemente porque nuestras amenazas vienen desde ahí" en forma "de flujos migratorios no controlados, presión demográfica, terrorismo y de todo".

"350.000 malienses están en el sur esperando saltar, ¿a dónde van a saltar?", se ha preguntado, incidiendo en que "nuestro desafío es saber explicar a la OTAN que el sur también existe".