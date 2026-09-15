Una exposición descubre el viaje que llevó a Cuenca y Toledo a María de Rumanía en 1929

Presentación de la exposición conmemorativa. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La histórica visita a España de la reina María de Rumanía y su paso por Cuenca protagonizan la nueva exposición del salón de actos de la Diputación Provincial.

Esta muestra llega con la vocación de estrechar lazos entre los pueblos y descubrir a los conquenses la historia de una de las figuras más relevantes del siglo XX en este país del sureste europeo.

"Es una exposición de fotografía muy bonita, con textos históricos que nos van a ayudar a estrechar los lazos de conocimiento de Rumanía", ha explicado en la inauguración la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez Esta exposición, que se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, llega de la mano del Instituto Cultural Romano.

Su directora, María Floarea, ha apuntado durante la inauguración que, si bien los orígenes de doña María son británicos, "fue una gran embajadora de Rumanía, de su cultura y de su tradición".

En esta línea, la soberana "recuperó la importancia de las tradiciones del alma rumana de los pueblos, presentó al mundo los trajes tradicionales y supo establecer un diálogo con las grandes potencias del mundo a través de viajes a otros países de Europa.

El viaje que relata esta exposición se produjo entre marzo y mayo de 129, hizo escala en Cuenca y en Toledo.

En concreto, en compañía del rey español Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la reina María pasó la jornada del 1 de abril de 1929 en la finca de Castillejos de Saelices y también visitó Uclés.

Por su parte, en Toledo, la reina rumana visitó la Catedral.

Floarea ha subrayado la importancia de que la población rumana residente en Cuenca "pueda conocer a personajes de nuestra historia y sean parte de nuestra vida cotidiana, porque la historia forma parte de nosotros mismos".

Actos como esta exposición permitirán a estos vecinos "reconectar con sus propios orígenes".

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que la reina María fue "pionera" en las relaciones diplomáticas "dentro de una Europa convulsa, en un periodo de entreguerras" y ha apuntado que esta historia, de hace casi un siglo "nos relaciona como vecinos europeos en este contexto actual donde tienen importancia los procesos migratorios".

Martín Chana ha rememorado cómo, hace quince años "hubo un movimiento migratorio de ciudadanos de Rumanía hacia nuestro país y algunos han quedado establecidos de porvida, como sabemos los alcaldes".

El presidente de la Diputación ha recordado que el 8% de la población de la provincia es rumana, lo que le convierte en la primera nacionalidad de Cuenca, y ha asegurado que "son ciudadanos que están plenamente integrados en el día a día".

"Son personas que decidieron venir a esta provincia a desarrollar su proyecto de vida y es importante que lo defendamos, porque son tiempos en los que llegan mensajes, desde algunas fuerzas políticas, que van en sentido contrario, ha lamentado".

Frente a esas voces, Martínez Chana ha reivindicado "la importancia para nuestro territorio de los migrantes, que vienen aquí a apuntalar nuestra economía, ocupar empleos que nadie quiere ocupar y, sobre todo en la parte cultural" y considera que acciones como esta muestra "ayudan a combatir los mensajes apocalípticos".

Esta exposición ha sido también posible gracias a la Asociación Hispanorrumana de Cuenca, creada en 2009 implantada en Tarancón y Cuenca.

Cuenta con 800 asociados, pero ofrecern sus servicios a más de 1.500 personas de diferentes nacionalidades.