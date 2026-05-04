La exposición 'Memoria, movilización y reivindicación 1978-2026' se podrá ver en Puertollano hasta el 16 de mayo

CCOO inaugura una retrospectiva gráfica del 1 de mayo en democracia. - CCOO

CIUDAD REAL 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Baños de Puertollano acoge la exposición 'Memoria, movilización y reivindicación 1978-2026', que se podrá visitar hasta el 16 de mayo, organizada por CCOO Ciudad Real.

El objetivo de la muestra a iniciativa del sindicato es mantener viva la memoria y el recuerdo de la lucha obrera que ha salido a la calle todos los 1 de mayo desde que se recuperaran las libertades, ha informado CCOO en nota de prensa.

Un sencillo recorrido por esta celebración reivindicativa en la provincia. Durante la inauguración, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha dicho que con esta exposición se pretende recordar, especialmente a las generaciones más jóvenes, "que las vacaciones pagadas, la baja por enfermedad o la prohibición del trabajo infantil no llegaron por casualidad sino fruto de muchas huelgas y manifestaciones".

La exposición se configura como una recopilación de momentos, carteles y experiencias del sindicalismo de clase que han permitido en estos 50 años "avanzar y construir gracias al esfuerzo colectivo". El recuerdo de las protestas del 1 de mayo pretende honrar el protagonismo colectivo de hombres y mujeres dentro de sus organizaciones obreras "como antídoto a la pasividad".

Los responsables de recopilar y ordenar el material (32 cuadros entre fotos, carteles y composiciones mixtas) han sido Jesús Camacho, sindicalista histórico de CCOO, y Manuel Romero, actual secretario de empleo y juventud, lo que demuestra el espíritu intergeneracional de la exposición.

Serrano ha aprovechado la cita para denunciar que todavía hay asignaturas pendientes y derechos que se ven amenazados por los discursos reaccionarios. "Que se criminalicen las bajas, que el reparto de cuidados no esté equilibrado o que el acceso a la vivienda sea un problema son asuntos a resolver de forma prioritaria".