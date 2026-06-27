Una exposición en Toledo reivindica la expresión de artistas con síndrome de Down y su diálogo con la sociedad

Inauguración de la exposición 'El arte de ser parte'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha inaugurado en el Centro Cultural San Clemente de la capital regional la exposición 'El Arte de Ser Parte', una propuesta colectiva integrada por 85 obras realizadas por artistas con síndrome de Down que entienden la creación artística como una herramienta de expresión, transformación y diálogo con la sociedad.

El acto inaugural ha contado con la presencia del diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa maría Qurós; la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar; y Beatriz Caballero, una de las artistas colectivas, quienes han acompañado a los creadores y a sus familias en la apertura de una muestra que reivindica la capacidad del arte para generar inclusión, empatía y comunidad, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Las salas de San Clemente acogen una exposición que defiende la creación artística como un espacio de autenticidad, sensibilidad y libertad. Las 85 obras reflejan la diversidad de miradas, emociones y lenguajes de sus autores y construyen un relato colectivo que sitúa la creatividad como una forma de participación y de presencia activa en la sociedad.

Tomás Arribas ha querido subrayar que "el arte no es solo una obra que se contempla, sino una acción que se vive, que se comparte y que nos transforma" y señala que la muestra "reivindica el arte como verbo, como expresión, comunicación y encuentro".

El diputado de Cultura ha puesto también de manifiesto el compromiso de la Institución provincial con la apertura de los espacios culturales al talento y a la diversidad, afirmando que "desde la Diputación de Toledo creemos firmemente en la importancia de abrir nuestras instituciones al talento, de convertir espacios como San Clemente en lugares de diálogo, de creatividad y de oportunidades".

Asimismo, ha querido agradecer a los artistas "su valentía y su capacidad para invitarnos a formar parte de su lenguaje y de su mirada".

UNA EXPOSICIÓN LIBRE E INCLUSIVA

'El Arte de Ser Parte' plantea una concepción del arte alejada de la contemplación pasiva y basada en tres ideas fundamentales. expresarse, comunicarse y descubrir nuevas perspectivas sobre la realidad.

La exposición se presenta como un territorio de libertad en el que la autenticidad, la diversidad y la diferencia se convierten en valores esenciales y en el que el arte se entiende como una herramienta capaz de hermanar y humanizar.

Con esta iniciativa, la Diputación de Toledo vuelve a poner de manifiesto su compromiso con una cultura abierta, accesible e inclusiva, favoreciendo la participación de todos los colectivos y ofreciendo el Centro Cultural San Clemente como un espacio de encuentro para el talento, la creatividad y la convivencia a través del arte.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de julio en el Centro Cultural San Clemente, situado en la plaza de Padilla, número 2, de Toledo. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas y los sábados de 12.00 a 19.00 horas.