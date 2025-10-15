Extinguido el fuego declarado en un taller de Caudete

ALBACETE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Almansa han dado por extinguido el fuego que esta madrugada se ha declarado en un taller mecánico de Caudete, que ha afectado a cinco vehículos y a un remolque que contenía unos 200 neumáticos.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, que han informado que las llamas, originadas sobre las 5.28 horas, no han afectado a la estructura de la nave donde se ubica el taller ni a unos chalés colindantes.

En el operativo, además de bomberos del parque de Almansa, han participado Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Caudete. En preventivo, también se ha movilizado a agentes forestales y una ambulancia de soporte vital básico.